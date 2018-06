Ab Samstag ist der Sieger-Kalender-Kalender 2016 in Buchhandlungen erhältlich. Das Titelbild zeigt den malenden Monsignore bei der Arbeit. Der Kalender zeigt ausgewählte Köder-Werke, er beginnt im Januar mit der Ansicht des Fachsenfelder Schlossparks mit Blick auf die Marienburg in Niederalfingen und endet im Dezember mit dem Sternsinger-Bild, dem „Sternengucker“ und dem „Alte Kirchle„ in Wasseralfingen.

„Was ganz Besonderes“ sei dieser Kalender wieder, und er werde immer beliebter, die Nachfrage steige jedes Jahr, erklärt Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Ein Motiv zeigt eine Station des im Sommer offiziell eröffneten Sieger-Köder-Wegs, die Loggia mit dem Großgemälde von Eckard Scheiderer und dem Titel „I ben ond bleib Wasseralfinger“. Sehr raffiniert, so Kurator Joachim Wagenblast, habe Scheiderer hier die Elemente Feuer, Erde (beziehungsweise Eisenerz), Wasser und Luft einbezogen und die von Sieger-Köder so geliebten Rosen mit eingebunden.

Immer wieder, so Wagenblast, höre er von Bürgern, dass die Loggia „nun endlich eine Funktion“ habe. Ein anderes Motiv zeigt „Die Welt aus Kinderaugen“, Köders liebevolle Darstellung der Länder und Kontinente, die er in ein Kinderzimmer malte, und die in der Ausstellung „Der Stille Klang“ zu sehen ist. Die ist übrigens ein riesiger Erfolg. Bislang kamen fast 5000 Besucher von nah und fern, zwei Besucherbücher sind bereits mit begeisterten Kommentaren vollgeschrieben. Wegen des großen Erfolgs wird die Ausstellung nun um zwei Wochen verlängert. Eigentlich sollte sie am kommenden Sonntag zum letzten Mal geöffnet sein.

Der neue Sieger-Köder-Jahreskalender mit Fotos und Fotomontagen von Peter Kruppa erscheint in einer Auflage von 500 Stück und kostet 15 Euro. (lem)