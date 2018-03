Die neue Feuerwache für die Feuerwehrabteilung Wasseralfingen/Hofen wird auf einem Grundstück in den Kocherwiesen westlich der Hüttlinger Straße gebaut werden. Das hat die Stadt in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Pressemitteilung nun offiziell bestätigt. Und damit ganz offensichtlich auf einen Bericht der „Aalener Nachrichten“ vom vergangen Dienstag reagiert. In ihm hatte der Abteilungskommandant kritisiert, dass man von dem neuen Standort bislang nur über den „Spatenfunk“, nicht aber aus dem Rathaus gehört habe.

Der Pressemitteilung zufolge hat die Stadt in den Kocherwiesen im Tausch ein entsprechendes Grundstück erhalten, auf dem bis zum Jahr 2021 ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden soll. Der Ortschaftsrat Wasseralfingen und die Mitglieder des Technischen Ausschusses hätten Ende vergangenen Jahres dem Grundstückstausch zugestimmt. Aufgrund berechtigter Interessen Einzelner seien diese Beratungen nichtöffentlich erfolgt. Notartermin sei Ende Januar gewesen. Somit solle der bisherige Standort in der Maiergasse zugunsten eines günstiger gelegenen Neubaus aufgegeben werden.

Auch in Unterkochen will die Stadt eine neue Feuerwache bauen, allerdings am Standort der bisherigen. Zügig, so heißt es weiter, solle nun das Raumprogramm für die beiden Feuerwehrgebäude gemeinsam mit Vertretern der beiden Abteilungen erarbeitet werden. Im Haushalt der Stadt seien in diesem Jahr je 125 000 Euro pro Standort als erste Planungsraten eingestellt. Gleichzeitig erwarte die Stadt für die Neubauten eine Förderung des Landes mit maximal 550 000 Euro. „Diese Investitionen garantieren, dass wir die zum großen Teil und mit viel Engagement ehrenamtlich geleistete Arbeit unserer Feuerwehrleute unterstützen können“, zitiert die Mitteilung OB Thilo Rentschler.