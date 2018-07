(lem) - „Grenzenlos“ hat das Motto der Jahresabschlussfeier der Kinderabteilungen des TSV Wasseralfingen geheißen und Spaß scheinen dem Nachwuchs Sport und Bewegung auch zu machen. Beim bunten Nachmittag tauchten dann auch wieder Elemente der Turn-Gala vom Neujahrstag in der Greuthalle auf.

Es wuselte vor Kindern in der vollen TSV-Turnhalle. Eltern, Großeltern und Geschwister waren versammelt, um die kleinen Akteure teilweise zum ersten Mal auf der Bühne zu sehen. Vor der Bühne sah man einige Teilnehmer in den T-Shirts der Turn-Gala, auch die blauen, gelben, roten und braunen Shirts erinnerten an die Gruppen, die bei der Gala aufgetreten waren. Und auch in dem bunten, quirligen Programm zog sich das Thema „Grenzenlos“ wie ein roter Faden durch den Nachmittag, an dem die Halle mit den Fahnen aller Herren Länder geschmückt war. Die „Dance Kids“ zum Beispiel brachten das „unendliche Meer“ auf die Bühne, die Minis der Kindersportabteilung zeigten, dass „Nur fliegen schöner ist“, die Tischtennis-Abteilung durchbrach die Schallmauer, die Vorschulturner gaben die „Luftikusse“, die „Dance Teens“ „Freedom of Dance“. Und das Motto der Geräteturner galt für alle Abteilungen und Einlagen: „Turnen macht Spaß! Grenzenlos“. Turnen und Sport im Kindesalter ist aber mehr, erklärte Moderator Karl-Heinz Vandrey, Sport-Koordinator und dritter Vorsitzender des TSV Wasseralfingen: Frühe Bewegung fördert und entwickelt die Motorik, die Koordination, das soziale Miteinander und ist die bessere Freizeit-Beschäftigung als stundenlang vor dem Computer oder dem Fernseher zu sitzen.