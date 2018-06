„Mittendrin statt nur dabei“ ist das Motto der Lebenshilfe. Sie versteht sich als Selbsthilfevereinigung und als Eltern-, Fach- und Trägerverband für Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familien, sie tritt zudem für eine Gesellschaft ohne Barrieren in allen Lebensbereichen ein. Gegründet wurde sie 1958 auf Bundesebene, die Lebenshilfe Aalen im Juni 1965. Zu ihrem 50-Jahres-Jubiläum gibt’s deshalb in Wasseralfingen, dem Sitz der Lebenshilfe, einen Festakt.

Über 350 Menschen vom Kindergarten bis zum Rentenalter betreut der Verein aktuell. Immer gemäß der Vorgabe, dass der Mensch mit Behinderung im Mittelpunkt der Arbeit steht, sagt Geschäftsführer Volker Enser. Es gehe darum, Menschen mit Behinderung zu begleiten in ihrem Bestreben, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen und um ein besseres Zusammenleben einzuleiten. Ein Prinzip, so Enser, war und ist eine möglichst wohnortnahe Versorgung. So konnte bereits 1970 im Aalener Hüttfeld die erste Kindergartengruppe eröffnet werden, 1974 entstand in der Wilhelmstraße in Wasseralfingen dann der erste eigene Kindergarten, ein wichtiger Meilenstein war der Neubau des Haus der Lebenshilfe 1990 in der Karl-Kopp-Straße auf dem Schimmelberg, fünf Jahre später wurde hier die erste Integrationsgruppe in Baden-Württemberg eröffnet, 1999 kam eine zweite dazu. Ein Jahr zuvor wurde neu das Haus am Hirschbach gebaut, seit 2005 gibt es hier das ambulant betreute Wohnen, 2010 wurde im Hirschbach erweitert und ein Jahr später wurde in der Wiener Straße eine Außengruppen-Anlage neu gebaut. 2011 wurde auch die Stiftung Lebenshilfe Ostalb ins Leben gerufen, seit 2014 gibt es die Integrationsgruppe im Kindergarten Regenbogen in Lauchheim-Hülen.

„Es wurde sehr viel erreicht“, resümiert Enser, aber es gebe immer noch viel zu tun – wohl auch in den kommenden 50 Jahren.

Der Festakt am Samstag in der Sängerhalle in Wasseralfingen beginnt ab 16.30 Uhr. Neben Grußreden gibt es unter anderem Aufführungen der Gruppen „Knallerbsen“, „Lachyoga“, der Trommelgruppe, der Tausendfüßler-Kinder und ein „Best of Musical“ aus zehn Jahren.