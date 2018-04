In einer Praxis in der Karlstraße ist am Montagmittag zwischen 13.45 Uhr und 14.30 Uhr ein hochwertiger Mantel gestohlen worden während sich dessen Besitzerin in Behandlung befand. Bei dem Mantel handelt es sich um einen knöchellangen schwarzen Stoffmantel der Marke Steffen Schraut im Wert von rund 1000 Euro.

Hinweise auf den Dieb und den Verbleib des gestohlenen Mantels nimmt das Polizeirevier Aalen, Telefon 07361 / 5240, entgegen.