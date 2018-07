Am Freitag ist Premiere von Shakespeares „Sommernachtstraum“ der Theater-AG am Wasseralfinger KGW. Auf Socken huschen sie durch das Schul-Foyer, hier wird noch eine Stecknadel gesucht für die Fellmütze, dort wird sich das Ballkleidchen übergezogen, die lebende sprechende Wand rückt in Position, und dann heißt es „Ruhe Bitte!“ Es sind die Szenen einer der letzten Proben der Theater-AG des Kopernikus-Gymnasiums. Fünf Tage lang werden die 16 jungen Akteure ab Freitag William Shakespeares Klassiker „Ein Sommernachtstraum“ inszenieren.

Wer schon einmal ein Stück der KGW-Theater-AG gesehen hat, weiß: Hier wird hochmotiviert, mal augenzwinkernd und auch ziemlich frei Theater gemacht. Die Liebesabenteuer von Theseus, dem Fürst von Athen, die Liebespaare Hermia und Lysander sowie Helena und Demetrius, die vor einer liebensfeindlichen Wirklichkeit in die Wälder fliehen, um dort pfiffigen, wilden, geister- und feenhaften Bewohnern zu begegnen, in Szene zu setzen, sei der Wunsch der Schüler gewesen, erklärt Lehrer Felix Reil. Er ist dabei, um seinerseits zu lernen, von Regisseur und KGW-Lehrer Wolfgang Schnee. Seit 1981 leitet er die Theater-AG.

Skakespeares „Sommernachtstraum“, der Sommerhit, der fast schon Standard ist an englischsprachigen Schulen, wurde am KGW schon mal vor 16 Jahren aufgeführt. Die Inszenierung wird aber deutlich anders ablaufen. Plakativer, mit Fecht- und Jagdszenen, Dramatik, komischen Elementen. Und die Akte bieten auch sprachlich Abwechslung. Gesprochen wird nämlich so wie zur Zeit des Stücks vor über 400 Jahren, es gibt schwäbische Einschübe und „zeitgenössische“. Dazu gehören dann auch Ansagen wie „das zieht mir voll den Ekel rein“, „jetzt ist Party angesagt“ und auch PC-Viren, „Spam“ und „Hacker“ sind präsent auf der Bühne.

Philipp Fahrenbruch wird den Lysander geben. Es ist seine Premiere, und er spielt zusammen mit zwei anderen männlichen Kollegen, der Rest ist weiblich. Wie Puck, der Troll, und eine wichtige Figur in der Komödie. Sie wird gespielt von Ramona Traub. Zum dritten Mal steht sie auf der KGW-Bühne. Das Stück sei „reizvoll und unterhaltsam“, sagt sie vor ihrem Proben-Auftritt. Für die Kulisse hat die Bühnenbau-AG gesorgt, extra für’s Stück hat Lisa Zipfl die Bühnenmusik für das Ensemble komponiert. Und wer die Theater des KGW schon gesehen hat, weiß, dass Bühnenbild, Handlung und Musik immer eine überzeugende Einheit bilden.

Die erste Aufführung der zweieinhalb-stündigen Komödie ist am Freitag um 19.30 Uhr. Weitere sind jeweils zur gleichen Uhrzeit am Samstag, Sonntag, Montag und Dienstag.