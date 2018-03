Menschenfresser, gottähnliches Wesen, Jagdtrophäe, Kunstobjekt: Krokodile haben sogar die Saurier überlebt, seit Jahrtausenden in vielen Kulturen die Phantasie angeregt, Abscheu wie Faszination ausgelöst. Die Panzerechsen haben Künstler stimuliert, als blutrüstige Monster treiben sie auf den Kinoleinwänden ihr Unwesen oder werden zum Kinderspielzeug verniedlicht. Ein weites Feld also. Das zeigt ab Freitag die ungewöhnliche und einzigartige Ausstellung „Unter Krokodilen – in der Kunst und im Alltag“ in der Wasseralfinger Museumsgalerie.

Etwa 150 Exponate aus zwei Jahrtausenden hat Kurator Joachim Wagenblast vom Bund für Heimatpflege Wasseralfingen für diese Ausstellung zusammengetrommelt. Wobei das älteste Unikat – ein fossiler Krokodilschädel – sogar zig Millionen Jahre auf dem Buckel hat. Erstaunlich, was der eifrige Kunstsammler da wieder zusammengetragen hat. Münzen aus Römerzeit, Keramik der Mayas, eine Kopie von Rubens Nilpferdjagd (mit Krokodil), Lithographie-Steine, Krokodil-Bierkrüge, Flaschenöffner, archaische Wickeltücher für Kleinkinder, Kunst von Afrika bis Australien, das radelnde Krokodil von Berthold Ordner. Eine Art Comic, in der zwei sich gerade Liebende in einer Metamorphose nach dem Akt in ein Krokodil verwandeln. Immer dreht es sich auf den zwei Stockwerken ums Krokodil.

Auch in Europa und in Deutschland war die Faszination für diese Großechsen schon vor vielen Jahrhunderten angekommen. Manches Wirtshaus hieß „Krokodil“ oder „Zum Krokodil“ so selbstverständlich wie der „Bären“ oder der „Adler“. Zu sehen sind Kunsthandwerk, echte Kuriositäten, Gedanken rund um dieses exotische Tier, das ab der Mitte des 16. Jahrhunderts ausgestopft in Naturkabinetten oder in adeligen Sammlungen landete.

Gruselfaktor ist garantiert

Apropos ausgestopft: Eins der spektakulärsten Exponate ist ein Nilkrokodil, geschossen vor etwa 120 Jahren. Über vier Meter lang ist es und hat tatsächlich einige Menschen auf der Habenseite. Ein echter Menschenfresser also, etwas Gruselfaktor neben den teils fast niedlichen, ironisierenden Darstellungen wie die des modernen Geschäftsmanns in Krokodilform.

Schon rein von der Größe her sind noch weitere Objekte spektakulär. Etwa das rund 300 Jahre alte Bronzekrokodil, der riesige Plastikschädel, der noch mit einem Fernseher bestückt wird oder das „Krokomobil“ im Hof vor dem Bürgerhaus. Die Polizei machte einst mit dem umgebauten VW Käfer Verkehrsunterricht für Kinder. Das „Kroko“ war eben nicht nur gefürchtet, sondern auch ein Kose-Objekt, fast wie der Teddybär. Dem „Krokodil-Kult“ haben sich auch die Künstler vor der Haustür angenommen. Sieger Köders Krokodil stammt aus dem Jahr 2008, quasi noch mit frisch riechender Farbe findet die ins verspielt-makabre „Krokodils-Urne“ von Andreas Welzenbach ihren Platz.