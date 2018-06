Am Anfang war die Idee, am Ende eine Spende in Höhe von 444 Euro für das Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen: Die beiden KGWler Benedikt und Niklas Maier sind begeisterte Mitglieder der sechsköpfigen Percussion-Gruppe „SchlagArtig“. Dieses Ensemble besteht aus Schülern der Bopfinger Musikschule und wird von Alfred Ruth geleitet. Nun wollten sie außerhalb Bopfingens zeigen, wie vielfältig ihr Repertoire ist und wie gekonnt sie mit Drums, Gong, Marimbafon und vielen anderen Schlaginstrumenten umgehen können. Im KGW begeisterten die jungen Musiker ein zahlreiches Publikum. Die Spendeneinnahmen des Abends übergab Alfred Ruth zusammen mit Benedikt und Niklas nun der Leiterin der Musikabteilung des Gymnasiums, Margit Lang.