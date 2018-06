Seine Farbe wechselt er täglich und oft stinkt er buchstäblich zum Himmel: Noch vor 30 Jahren war der Kocher nicht mehr als ein Abwasserkanal, die flüssige „Lebensader“ der Ostalb war nahe dran oder bereits in der schlechtesten Gewässergüteklasse 5 – „übermäßig verschmutzt“. Ende der 80er Jahre legte das Regierungspräsidium den Gewässernutzern am Oberen Kocher Kläranlagen auf, im Zuge des Kochersanierungsprogramms wurden Regenüberlaufbecken (RÜB) gebaut. Die müssen nun nachgerüstet werden.

Denn obwohl schon rein optisch die Wasserqualität des Kochers deutlich besser geworden ist und sich in ihm Forellen und sogenannte „Zeigerlebewesen“ tummeln, ist noch nicht alles im grünen Bereich.

Die Erlaubnis, nach der die vollen RÜBs ihr Mischwasser in Gewässer wie den Kocher einlaufen lassen dürfen, ist befristet. Für eine Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis verlangt das Landratsamt als untere Wasserbehörde einen Nachweis, dass die aktuell gültigen Anforderungen an die Gewässereinleitung eingehalten werden. Die Stadt hat daraufhin bei einem Ingenieurbüro in Ellwangen eine sogenannte „Schmutzfrachtsimulation“ in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Die Regenüberlaufbecken in Wasseralfingen und Hofen können die geforderten Schmutzmengen nicht zurückhalten. Wie Martin Sandel vom Tiefbauamt erklärt, kommen drei bestehende und mindestens ein neu benötigtes Regenüberlaufbecken infrage, um den Anforderungen zu genügen – nordwestlich von Hofen, in der Schwarzwaldstraße, der Maiergasse und vor allem das bestehende RÜB in der Hüttlinger Straße mit einem Volumen von bislang 600 Kubikmetern, das um 2300 Kubikmeter erweitert werden soll und das laut Sandel „auf jeden Fall benötigt“ wird und Priorität 1 hat.

Allein diese Erweiterung kostet zwei Millionen Euro, mit einigen kleineren zusätzlichen Baumaßnahmen summiert sich das auf 2,4 Millionen. Mindestens nochmal die gleiche Summe ist für die anderen RÜBs fällig. Deshalb sollen sie stufenweise und sukzessive erweitert werden. Eine Folge der nicht mehr ausreichenden Beckenvolumen sind sichtbar, erklärt Sandel. Es sind die sogenannten „Zöpfe“ – Müll und Dreck, der sich an Bäumen, Wurzeln, Wehren und Brücken verfängt. Der Kocher soll zwischen Aalen und Hüttlingen in den Gewässergütezustand 2 – „mäßig belastet“ – versetzt werden. Bislang steht er noch in Stufe 2 bis 3 – „kritisch belastet“. Das war auch Ziel des Kochersanierungsprogramms damals, bevor der einst „bunte“ Kocher in Stufe 5 stank – „übermäßig verschmutzt“. Bildlich schildert Sandel den früheren Zustand: „Katastrophal. Der Kocher war eine Kloake.“