Beim Kindersporttag in der Sporthalle am Schäle haben sich die verschiedenen Abteilungen der DJK-SG Wasseralfingen vorgestellt. Zahlreiche Kinder waren mit ihren Eltern gekommen, um die vielen verschiedenen Sportarten kennenzulernen und spielerisch auszuprobieren.

In der Gruppe „Eltern & Kind“ lernen die Kinder bis zu einem Altern von vier Jahren, was man mit seinen Armen und Beinen doch so alles anstellen kann. In der Gruppe „Sport, Spaß und Spiel für Kids“ werden die Kinder mit spielerischen Übungen in die Welt des Sports eingeführt. Ab einem Alter zwischen sechs und sieben Jahren geht es dann los mit Leichtathletik, Geräteturnen oder Sportakrobatik. Von Breitensport bis zum Leistungssport auf Landes- oder Bundesebene stehen hier alle Möglichkeiten offen.

Ein Highlight bei der DJK-SG Wasseralfigen sind die beiden Abteilungen Gardetanz und Ballett. Hier können die Kinder, ab einem Alter von drei bis vier Jahren, in die Welt des Tanzes einsteigen. Sei es klassisches Ballett oder karnevalistischer Gardetanz. In verschiedenen Gruppen geht es von den spielerischen Anfängen bis hin zu Ballettaufführungen oder Gardeauftritten bei verschiedenen Veranstaltungen.

Darüber hinaus bietet der Verein zahlreiche, abteilungsübergreifende Jugendveranstaltungen an, zum Beispiel die Jugendfreizeit zu Pfingsten auf dem Ziegerhof, die Nikolausfeier, der Kinderfasching und vieles mehr.

Der Kindersporttag ist ein voller Erfolg gewesen. Jugendleiter Udo Vetter dankte allen Trainern und Übungsleitern für ihre engagierte Mitarbeit.