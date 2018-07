Mit großartigen Chorälen, vorzüglicher Intonierung und einer erlesenen Auswahl an Literatur aus fünf Jahrhunderten hat der Kammerchor des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen mit seinem Konzert kurz vor den Sommerferien die zahlreichen Gäste in der Sankt-Stephanus-Kirche in den Bann gezogen. Der mehrfach ausgezeichnete Kammerchor unter der Leitung von Thomas Baur hatte sein ganzes Können aufgeboten: Zu Gehör kamen Stücke wie etwa „Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser“ – das einen festen Platz im Repertoire hat – über das „Agnus Dei“, einem Gospel-Stück bis zu „Viva la Vida“ der Rockband Coldplay. Die letzten fünf Stücke stimmte der Kammerchor dann gemeinsam mit ehemaligen Kammerchor-Mitgliedern an, beispielsweise „Ubi carits“ oder „Salmo 150“. Begeisterter Applaus in Sankt Stephanus war einem der besten Jugendchören Deutschlands wie gehabt sicher.