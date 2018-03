Nachdem vor zwei Jahren Sänger des Jugendchores Orfeón Burgalés aus Burgos beim KGW-Kammerchor zu Gast geswenn sind, haben die Wasseralfinger ihnen einen Gegenbesuch abgestattet. 37 Chormitglieder nebst Chorleiter Thomas Baur und Lehrerin Katharina von Cube flogen nach Spanien – im Gepäck: ein Chorprogramm mit Stücken von der Renaissance bis zu Popularmusik.

Zum Auftakt gab es ein gemeinsames Konzert mit dem Gastgeberchor in der Parroquia-Hermano-Rafael-Kirche in Burgos. Viel Applaus galt „Sing allelujah, clap your hands“ von Sally K. Albrecht. Bei einer Stadtbesichtigung stimmten die Sänger in der Santa-Maria-Kathedrale das „O magnum mysterium“ von Ivo Antognini an, was die Besucher begeisterte. Musikalisch ging es weiter bei einem Konzert in der Stadt Lerma, wofür sie mit Standing Ovations belohnt wurden. In Bilbao führte der Weg in das Guggenheim-Museum, wo der Chor unter dem „Kamin“ das „Viva la Vida“ von Coldplay sang. Auch in Bilbao „testete“ der Chor die Akustik der Kathedrale mit einem spontanen Konzert, was positiv aufgenommen wurde.

Beim Abschlusskonzert mit dem zweiten Gastgeberchor in Bilbao, dem Kinder- und Jugendchor der Sociedad de Coral Bilbao, zeigte der Chor in „There is no Rose“ von John Joubert ein hohes musikalisches Niveau, was dem gastgebenden Chorleiter bei dem gemeinsamen Abschlussstück „Siyahamba“ positiv auffiel. Das afrikanische Traditional mit großer Besetzung beider Chöre, Djembenbegleitung und die Choreografie bedachte das Publikum mit kräftigem Applaus.

Ein letztes spontanes Konzert gab der Chor auf dem Rückflug nach Deutschland im Flugzeug – und wurde dafür mit Applaus und mit einem Blick ins Cockpit belohnt.