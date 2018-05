„Isch zufällig a Pilot an Bord?“ Als gestresste Stewardess des schwäbischen Billigfliegers „Schwoba Airline“ fragt das die Kabarettistin Sabine Essinger beim zweiten Mundartstammtisch in den Gastraum des „Hirsch“ in Wasseralfingen und funktioniert diesen kurzerhand um in das Innere eines Flugzeuges. Als sich niemand meldet, meint sie: „Glückwunsch! Bleibet se liabr em Ländle.“

Die Gäste im „Hirsch“ bleiben gern und erleben, wie Essinger quasi als Entschädigung für den ausgefallenen Flug schneller als der Schall in verschiedene Rollen schlüpft. Ob zur Begrüßung im schottenkarierten Kittelschurz; als Baby Fleischle, das sich wundert, wieso Papa im Schlafzimmer immer das Licht ausmacht, wenn er bei Mama die Milchleistung kontrolliert; als Yvonne Fleischle, die ihrer Mutter erklärt, wieso sie neben allem anderen Wichtigen, das sie beim Autofahren zu tun hat, nicht auch noch mit dem Handy telefonieren kann; als Berta Fleischle, die 14 frischgewaschene Unterhosen auf der Wäscheleine der Nachbarn zählt und meint, „des miasset ja rechte Ferkel sei – ons langt jedem oine!“

Den dargestellten Typen verleiht Essinger gekonnt eine jeweils eigene, persönliche Note und präsentiert den begeisterten Gästen damit ihre enorme Wandlungsfähigkeit und ihre Musikalität. Ihren Auftritt untermalt sie an den richtigen Stellen zum Beispiel mit Mund- oder Ziehharmonika, Dudelsack oder als Jodlerin.

Oma Fleischle ein Höhepunkt

Der Höhepunkt des Abends ist die Szene, in der Oma Fleischle als Witwe ihren Ehemann, der am Tag zuvor beerdigt worden ist, auf dem Friedhof besucht und mit ihm „a schees Schwätzle“ hält wie lange nicht mehr, das gespickt ist mit bittersüßen Spitzen. So erzählt sie schadenfroh von einem Wecker, den sie in seinen Sarg gelegt hätte, und der würde ihn nun drei Jahre lang (so lang würden die Batterien bestimmt halten) jeden Morgen zu nachtschlafender Zeit aufwecken, weil sie ihm das Ausschlafen einfach nicht gönnte.

Nach ihrem Auftritt beim Stammtisch hat Sabine Essinger bereitwillig die Fragen der Gäste beantwortet und aus ihrem Leben erzählt. So war unter anderem zu erfahren, dass die schwäbische Künstlerin in Gaildorf aufgewachsen ist.

Schwäbische Beiträge der Gäste sorgten weiter für Schmunzeln in den Gesichtern der Zuhörer und rundeten den gelungenen Abend ab.

Hillus Herzdropfa, bekannt unter anderem aus der schwäbischen Fernseh-Fasnet, sind im Herbst, am Donnerstag, 15. November, Gäste beim nächsten Mundartstammtisch in Wasseralfingen, den Marie-Louise Ilg für den Verein Schwäbische Mundart organisiert in Zusammenarbeit mit dem Bund für Heimatpflege Wasseralfingen.