Auch bei den 47. Festtagen sind die Wasseralfinger wieder tolle Gastgeber für Tausende Besucher aus nah und fern gewesen: Mit viel Programm für Jung und Alt, von Hip-Hop bis Square Dance, von Akrobatik bis zum Musical und von der Blasmusik bis zum Rock war alles dabei.

Drei Tage lang ein buntes Familienfest und abends eine gemütliche Hocketse auf dem Stefansplatz und in der Wilhelmstraße – das waren die Wasseralfinger Festtage 2018. Diesmal gab’s keine drückende Hitze. So kam die Party schon am späten Nachmittag mächtig in Gang. Und diesmal gab es kein Gewitter und keinen Sturm – deshalb konnte bis weit nach Mitternacht gefeiert werden. Allerdings mit Jacke oder langem Pulli.

Am kühlsten war der Freitagabend, gefühlt so kühl, dass mancher sich am Brennerei-Stand von Frank Roder wohl nicht so ganz ernstgemeint nach einem Glühwein oder einem Glüh-Met erkundigte. Am Auftakttag war in den späteren Stunden der Bereich zwischen Rathaus und Pfarrhaus ziemlich voll, bis nach Mitternacht hatte das Falkensturz-Echo eingeheizt, mittlerweile sind die Essinger Stammgäste beim größten Fest im größten Stadtbezirk und hatten entsprechend viele Fans mitgebracht. Noch zentraler war diesmal die Jugendbühne: Die „Erea III“ war direkt bei der Sängerhalle aufgebaut.

Am Nachmittag startete das Programm durch: Im Wechsel auf den Bühnen in der Wilhelmstraße und auf der Zentralbühne auf dem Stefansplatz gab es einiges zu sehen: Akrobatik der Karl-Kessler-Schule etwa, „Die Schöne und das Biest“ als Sportakrobatik des MTV, die „Crazy Girls“ (MTV-Tanzgruppe), die „Dance Kids“ des TSV, Hip-Hop-Tanz der TG Hofen oder die Urban Dance Show von „Keraamika“.

Am Abend kommenmehr und mehr Fußballfans

Am Abend mischten sich dann mehr und mehr entsprechend ausstaffierte Fußballfans in die Tischreihen auf dem Stefansplatz zum WM-Gucken. Das Spiel per LED-Leinwand zu übertragen war die richtige Entscheidung, ist Armin-Uwe Peter vom Wasseralfinger Stadtverband überzeugt angesichts der vielen Fans. Nach 2:1 gegen Schweden wurde dann der Sieg mit A Band weitergefeiert. Unter anderem mit „Holy Diver“, „Perfect Strangers“ und Rock-Evergreens von Van Halen, den Red Chili Peppers oder Van Halen.

Wesentlich ruhiger startete dann der Sonntag mit dem ökumenischen Gottesdienst auf dem Stefansplatz unter dem Motto „Suche Frieden“, an den sich das Frühschoppenkonzert der SHW-Bergkapelle anschloss. Um 13 Uhr startete der verkaufsoffene Sonntag und dann ging’s beim Programm wieder in die Vollen – bis zur Abendserenade der Bergkapelle, dem Quasi-Zapfenstreich, in den sich bei manchem etwas Wehmut mischte: Die großen Wasseralfinger Festtage sind vorbei.