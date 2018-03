Viel Halbwissen, aber auch Vorurteile und Ängste prägen die Themen Flüchtlinge und Integration, erklärt Pastoralreferent Michael Fürst. Deshalb hatte der Bildungsausschuss der Katholischen Seelsorgeeinheit Wasseralfingen-Hofen in der Sängerhalle einen Infoabend veranstaltet mit mehreren Referenten. Dabei ging es vor allem um die Herausforderungen, Chancen und Hindernisse der Flüchtlingssituation vor Ort. Ein Fazit des Abends: Bei der Flüchtlingshilfe sind die Ämter, Initiativen und die kirchlichen Einrichtungen wie das Kolping-Bildungswerk oder die Caritas sehr dankbar für neue und kreative Ideen der Ehrenamtlichen.

Beleuchtet wurde auch die Situation der Flüchtlinge in Aalen und auch konkret in Wasseralfingen. Rund 50 aus neun Nationen sind aktuell an zwei Wasseralfinger Standorten untergebracht. An dem Abend ging es darum, wie sich Ehrenamtliche einbringen können, etwa durch Abholfahrten vom Bahnhof zum Arzt, durch Begegnungen wie etwa in den Aalener Begegnungscafes. Die hatte Matthias Fuchs (Koordination Ehrenamt Flüchtlinge Aalen) vorgestellt, hier gibt es Möglichkeiten für Geflüchtete und Einheimische, sich zu treffen, sich kennenzulernen, zu spielen, sich zu informieren und gemeinsam Kaffee zu trinken.

Bei der Hilfe für Flüchtlinge ist es für Anita Beck (Caritas Ost-Württemberg) wichtig, dass die Ehrenamtlichen gut qualifiziert seien, um bei der Flüchtlingsarbeit ein gutes Niveau anbieten zu können. Wichtig sei zudem die Öffentlichkeitsarbeit, um dafür zu sensibilisieren was es bedeute, die Heimat zu verlieren. Ein großer Vorteil sei es, wenn Ehrenamtliche, Sozialarbeiter und Flüchtlinge Verbindungen aufbauten und sich Helferkreise gegenseitig stärken und stützen.

Es gebe, so Stefan Lahres (Bildungsausschuss), in Wasseralfingen Menschen, die gerne in der Flüchtlingsarbeit helfen wollen. Mit diesem Abend, so Michael Fürst, wolle man ehrenamtliche Arbeit koordinieren und außerdem viele Aspekte erklären – etwa Fluchtursachen der Geflüchteten oder wie lange sie voraussichtlich hier sind.