(lem) - Vier straffe Vorträge rund um das Thema Mann, Musik, Stehtische und lockere Atmosphäre bei einem Bier und einem Snack, „Happen“ also für Kopf und Bauch: Die vorangegangenen „Ostalb-Männer-Happpenings“ der katholischen Seelsorgeeinheit stießen auf so großen Zuspruch, dass es heute ab 20 Uhr im Gemeindezentrum „Sängerhalle“ die dritte Auflage dieser Veranstaltungsreihe gibt.

Die Möglichkeit, in lockerer Atmosphäre an den vielen Stehtischen bei einem Bier und Snacks über die Impulse aus den kurzen Beiträgen ins Gespräch zu kommen, wird von vielen Gästen als die angenehme Besonderheit dieser Veranstaltungsform gelobt, erklärt Stefan Lahres, der die Ostalb-Männer-Happenings zusammen mit dem Ausschuss Erwachsenenbildung der Seelsorgeeinheit organisiert. Die teils informativen, teils provokanten Berichte sind jeweils auf 20 Minuten begrenzt, so dass über den Abend verteilt eine Fülle von Einsichten und Einschätzungen geboten wird, die sich mit den bekannten Pecha-Kucha-Formaten vergleichen lässt. Die vortragsfreien Zeiten des Abends werden durch Livemusik mit Klassikern aus Rock und Pop mit Gitarre und Gesang untermalt, und bieten Gelegenheit zum Gespräch mit anderen Gästen, den Referenten, und zum Stöbern in Literatur zu den Themen.

„Männer fühlen sich verwurzelt, etwa in der Arbeit, der Familie, ihrer Geschichte, der Natur. Diese „Wurzeln“ werden in vier Themen aufgegriffen. „Jeder Mann ist einer Mutter Sohn“, stellt Tilman Kugler, Pädagoge und Theologe aus Stuttgart, fest und wird über die Entwicklung der Beziehung zwischen Mutter und Sohn und ihre Auswirkungen auf die Männer referieren. Jugendreferent Robert Werner aus Giengen wird den aktuellen Wandel des Familienbilds in der Gesellschaft aus einem ungewöhnlichen Blickwinkel beleuchten und Einschätzungen geben, was unter einem christlichen Familienbild verstanden werden kann. Die gesunde Verwurzelung im Arbeitsleben greift Hubert Baier, Geschäftsführer aus Aalen, unter dem Kunstwort „Motifantion“ auf und verdeutlicht, welche Chancen neue Strategien im persönlichen Umgang miteinander in Unternehmen bieten. Der Sozialwissenschaftler Ulrich Körner aus Augsburg schließlich wird hinterfragen, in wie weit der prägende Erziehungsspruch „Indianer weinen nicht“ das Selbstbild der europäischen Männer beeinflusst hat, und was an unserem von Winnetou verzerrten Indianerbild Mythos und Wirklichkeit ist.