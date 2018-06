Wasseralfingen. Bereits zum 33. Mal richtet die Tischtennis-Abteilung des TSV Wasseralfingen am kommenden Samstag und Sonntag in der Talsporthalle ihr Zweier-Mannschaftsturnier, das größte in der ostwürttembergischen Region, aus.

Erstmals wird das Turnier im Gedenken an den im Herbst letzten Jahres während eines Punktspiels an der Platte verstorbenen Walter Funk, ein Urgestein der Abteilung, ausgetragen. Tischtennis-Abteilungsleiter Harald Schiele zeigte sich bei der Auslosung erfreut darüber, dass die Negativresonanz des Vorjahres, als gerade einmal 78 Mannschaften in Wasseralfingen spielten, wieder gedreht werden konnte. 102 Teams spielen am Wochenende um Preisgeld, Pokale und wertvolle Sachpreise. Allerdings mussten wegen mangelnder Resonanz die Wettbewerbe Damen-B, weibliche Jugend und Schülerinnen U 15/U 14 anderen Wettbewerben zugeordnet werden. Offen ist die Frage, ob es dem TSV Wasseralfingen als Veranstalter gelingt, den erstmals in der 32-jährigen Geschichte im letzten Jahr gewonnen Wanderpokal für den punktbesten Verein zu verteidigen.

In der Herren-A-Klasse werden Manuel Mangold/Marius Henninger (SpVgg Gröningen-Satteldorf/TSG Eintracht Beilstein), Andreas Brand/Louis Häußler (SC Staig), Bernhard Weiß/Matthias Schmid (DJK Ellwangen/TTV Neunstadt) und Raphael Blessing/Michael Österreicher (TV Unterkochen/FC Schechingen), die besten Chancen auf den Turniersieg eingeräumt.

Zum Favoritenkreis in der Herren-B-Klasse, dort gehen 26 Mannschaften an den Start, sind Johannes Barth/Moritz Fischer (SSV Ulm 1846, Michael Blessing/Jürgen Kaufer (TV Mögglingen), Jonas Schönemann/Ivo Huber (TV Murrhardt) und Harald Schiele/Manfred Seiz (TSV Wasseralfingen/TSV Enzweihingen) zu rechnen.

Große Chancen auf den ersten Platz haben in der Herren-C-Klasse mit 17 Teams Steffen Hug/Thorsten Kolak (TTC Königsbronn), Steffen Bühler mit Vater Vitus an seiner Seite (TTC Neunstadt) und Markus Konrad/Christian Kelbel (SG Schorndorf).

Ein erlesenes Feld geht bei den Senioren an den Start. Udo Mangold/Martin Abele, TSV Untergröningen/DJK Wasseralfingen sind die Topfavoriten. Frank Fischer/Peter Schillinger (TSV Herrlingen/TTC Senden-Höll), Harald Schiele/Dietmar Mezger (TSV Wasseralfingen) und Rainer Brumm/Rudi Kienle (TTC Leinzell), werden versuchen, ebenfalls den Turniersieg zu erringen.

Wer den Damen-A-Wettbewerb gewinnen will, muss das Duo Petra Henninger und Tochter Laura (TSV Untergröningen) besiegen. Laura Henninger/Charlotte Bittner (TSV Untergröningen) wurden zur männlichen Jugend zugelost.

Die letztjährigen Sieger bei den Schülern U 13/U 12 Hannes Bäcker/Jonas Ehrmann (TSG Hofherrnweiler) versuchen bei den Schülern U15/U 14 den Durchmarsch zu einem weiteren Turniersieg. Willi Renn/Simon Prochaska (TTC Neunstadt), Daniel Kun/Tim Trinkhaus und Julian Fechter/Enrico Erb (TSV Oberbrüden/TV Oppenweiler), geben sich mit Sicherheit nicht ohne weiteres geschlagen.Allein vier Teams des TSV Wasseralfingen sind bei den Schülern U 13/ U 12 am Start.

Sebastian Krautschuk/Finn Stammler, TSV Wasseralfingen und Florian Herrmann/Paul Kilian, SV Westgartshausen/TSV Markelsheim, sind die Favoriten. Die größten Chancen auf den Turniersieg werden bei den Schülerinnen U 13/ 12 Lena Beißwenger/Annika Richling (TSV Vellberg) und Viktoria Endt/Sina Trinkhaus (TSV Wasseralfingen) eingeräumt.