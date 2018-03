Nach Angaben der IG Metall könnten am Königsbronner Standort von SHW-CT bis Ende Juli 85 Stellen wegfallen. Der Insolvenzverwalter hat Anfang der Woche Betriebsrat und Gläubigerausschuss der Gießerei über neue Pläne informiert. Bestätigt werden die Zahlen nicht, Restrukturierungsmaßnahmen sind aus Sicht des Insolvenzverwalters aber nicht zu vermeiden. Der Standort Wasseralfingen ist nicht betroffen, trotzdem wird dort eine Betriebsversammlung gefordert.

Nachdem erste größere Entlassungen am Standort Königsbronn Ende März nicht umgesetzt worden sind, scheint es dort nun eng zu werden. Der erste Bevollmächtigte der IG Metall Heidenheim, Ralf Willeck, spricht in einer Pressemitteilung von 85 Stellen, die zum 31. Juli wegfallen sollen. Dies sei dem Betriebsrat am vergangenen Montag mitgeteilt worden. Im März seien die Entlassungen noch durch Zugeständnisse der Belegschaft verhindert worden. Mitarbeiter hätten für die Dauer von zehn Wochen auf 20 Prozent Lohn und Arbeitszeit verzichtet. „Hierdurch sollte der Insolvenzverwaltung nochmals Zeit verschafft werden, um ein tragfähiges Fortführungskonzept auf die Beine zu stellen, oder einen Investor zu finden, der die Arbeitsplätze sichert“, so Willeck.

Dies sei nicht gelungen. Daher kritisiert die IG Metall erneut die Insolvenzverwaltung. Zu früh habe man auf die Essener DIHAG-Gruppe als möglichen Übernehmer gesetzt. Das Unternehmen habe aber kein Interesse mehr an einem Einstieg in SHW-CT. Außerdem bemängele die Belegschaft, das zu wenig unternommen worden sei, um die Standorte in Königsbronn und Wasseralfingen wieder auf ein stabileres Fundament zu stellen.

Veränderung der Marktsituation

Zu den Gründen der weiteren Lageverschlechterung in Königsbronn heißt es vonseiten des Insolvenzverwalters, der Neu-Ulmer Praxis Schneider, Geiwitz & Partner, dass sich die Ertragslage in der Papierindustrie deutlich verschlechtert habe. Dies bekomme auch massiv deren Zulieferindustrie zu spüren. „Insbesondere für das Werk in Königsbronn ist dieser Industriezweig ein wichtiger Kunde“, so ein Sprecher des Insolvenzverwalters. Daneben gebe es auch noch weitere Veränderungen in der Markt- und Wettbewerbssituation.

„Die Insolvenzverwaltung hat dem Betriebsrat ein Fortführungs- und Restrukturierungskonzept vorgestellt. Dieses zeigt deutlichen Handlungsbedarf auf: Ohne weitere Maßnahmen werden bei SHW-CT nicht kompensierbare Verluste entstehen, was in einem Insolvenzverfahren schlicht nicht der Fall sein darf“, sagt der Sprecher. Das Konzept sehe eine stärkere Fokussierung auf einzelne Produktbereiche, weitere Vertriebsoffensiven, aber auch eine Anpassung der Mitarbeiterzahl am Standort Königsbronn vor. „Die Einzelheiten des Konzepts werden nun mit dem Betriebsrat diskutiert“, so der Sprecher. Die aktuell von der IG Metall ins Spiel gebrachten Entlassungszahlen wolle man nicht kommentieren. „Nach den Gesprächen mit dem Betriebsrat und der Information der Mitarbeiter werden wir die Öffentlichkeit informieren.“

Man befinde sich mitten in einem Restrukturierungsprozess. Wichtig sei, dass das Unternehmen wettbewerbsfähig wird, um eine Chance auf zu haben. Dazu sei eine Vielzahl an Maßnahmen nötig. „Fakt ist: Gegen den Markt und mit zu hohen Kostenstrukturen kann ein Unternehmen auf Dauer nicht wettbewerbsfähig sein. Wir meinen, am Ende sind auch harte Restrukturierungsmaßnahmen sinnvoller, als die Augen zu verschließen und damit die Zukunftschancen für SHW-CT insgesamt zu schmälern,“ so der Sprecher.

Betriebsversammlung gefordert

Zum Standort Wasseralfingen, wo sich der dortige Betriebsrat am Mittwochnachmittag mit der IG Metall ausgetauscht hat, gibt es keine Neuigkeiten. Allerdings fordert Roland Hamm, erster Bevollmächtigter der IG Metall Aalen, gemeinsam mit dem Betriebsrat nun eine Betriebsversammlung. „Wir wollen vom Insolvenzverwalter Aussagen zur Zukunft des Unternehmens“, so Hamm. Aufgeben werde man nicht: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Vonseiten der Insolvenzverwaltung heißt es zu Wasseralfingen, dass das Werk „momentan noch verhältnismäßig stabil“ sei.