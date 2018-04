Gegen Mauer und Laterne gefahren

Vermutlich beim Rückwärtsfahren ist am Montagabend der Fahrer eines weißen Kleinwagens gegen 21.25 Uhr gegen eine Grundstücksmauer sowie eine Straßenlaterne in der Steinstraße gefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ an der Straßenlaterne einen Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, das vermutlich hinten rechts einen deutlichen Schaden aufweist, nimmt die Polizei in Wasseralfingen unter Telefon 07361 / 97960 entgegen.