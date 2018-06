Ortschaftsrat Franz Fetzer fordert seit Jahren, die Sperrstunde an den Wasseralfinger Festtagen zu verlängern. Auch Michael Graule und andere hätten in diesem Jahr gern noch länger gefeiert. Graule verwies darauf, dass etwa in Hüttlingen bis 1 Uhr nachts Musik lief und in Aalen bis 12 Uhr – in Wasseralfingen am Samstagabend dagegen lediglich bis 11 Uhr.

Sie werde das mit dem Ordnungsbürgermeister diskutieren, erklärte Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Ortschaftsrat Franz Fetzer sagte, dass man Aalen und Wasseralfingen nicht vergleichen könne: „In Aalen gibt es so viele Feste. Da sollte man mehr Rücksicht auf die Anwohner nehmen.“

Dagegen gebe es die Festtage in Wasseralfingen eben nur an zwei Abenden. (lem)