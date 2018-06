Was für eine Fußball-Party! Rund 1500 Fans in der Alten Schmiede waren fröhlich-friedlich aus dem Häuschen, als sie per 60-Meter-Leinwand erlebten, wie Fußball-Geschichte geschrieben wurde. Wohl keiner der Fans in schwarz-rot-gold hätte geglaubt, dass die Deutsche Elf den Gastgeber Brasilien mit einem 7:1 abkanzelten und dem fünffachen Weltmeister und der weltweit erfolgreichsten Mannschaft die wohl größte Schmach aller Zeiten bereitete. Das „Public Viewing“ wurde akustisch und optisch zur rauschenden WM-Party.

Begeisterter Jubel

Lange brauchten die Fans, darunter mittlerweile schon viele „Stammgäste“, im Industrie-Ambiente nicht warten, um die Arme, die Fahne oder den Getränkebecher hochzureißen und mancher traute seinen Augen nicht: Vier Tore allein in sechs Minuten versenkten Jogis Jungs im brasilianischen Tor: „La-Ola-Wellen“ brandeten vorne vor der Leinwand durch die Halle, begeisterter Jubel im Rest der Alten Schmiede.

Miroslav Klose traf sein 16. WM-Tor, ist damit noch vor dem Brasilianer Ronaldo der erfolgreichste WM-Torschütze und dafür gab’s Applaus und durch die Halle hallte „Miroslav! Klose“!

Diesmal brauchten „DJ Indi“ und „DeeJay Alex“ die Riesen-Party gar nicht mehr groß anfeuern, taten es aber doch und steigerten die Stimmung ins Unermessliche. Sprechchöre dankten dann Manuel Neuer. Als die deutsche Elf weiter nachlegte, war die Sache klar: „Eine geht noch, einer geht noch rein“ hallte es durch die Boxen oder auch „Hasta la Fiesta“. Da war die „Selecao“ längst am Boden, geschlagen und gedemütigt. Für die Gastgeber kam dann fast so etwas wie Mitleid auf: Als Oscar in der 90. Minute noch einen Art Ehrentreffer erzielte, wurde sogar teilweise geklatscht. Und nach dem Schlusspfiff war die Party noch nicht am Ende. Mit entsprechender Party-Musik wurde noch weitergefeiert, viele schlossen sich dem Autokorso gen Aalen an.