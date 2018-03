Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist am Mittwoch das Auto einer 50-Jährigen beschädigt worden. Der VW war zwischen 17.25 Uhr und 18 Uhr in der Philipp-Funk-Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von rund 1000 Euro.