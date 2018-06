Im Rahmen des Wasseralfinger Maibaumfestes findet am Samstag, 30. April, um 14.30 Uhr in der Museumsgalerie Wasseralfingen am Stefansplatz eine öffentliche Führung mit Joachim Wagenblast durch die Ausstellung „Der stille Klang II – Sieger Köder in Wasseralfingen“ statt. Bei einem Quiz mit Fragen zu Sieger Köder – Teilnahmekarten gibt es vor Ort – lohnt es sich mitzumachen, denn es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Gegen 17 Uhr ist die Preisverleihung auf dem Stefansplatz. Eine weitere öffentliche Führung mit Wagenblast durch diese Ausstellung ist am Sonntag, 1. Mai, um 14.30 Uhr in der Museumsgalerie.