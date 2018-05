Mit Karacho ins Wasser: Das Wasseralfinger Spieselbad ist seit Donnerstag wieder geöffnet. Neue Attraktion ist die 2,80 Meter hohe und elf Meter lange Wasserrutsche, die in der Winterpause seit Januar gebaut wurde. Vor wenigen Tagen war der TÜV zum Proberutschen da, offiziell eingerutscht hat sie Donnerstag Spiesel-Betriebsleiter Holger Rathgeb (Foto). 170 000 Euro haben die Stadtwerke in den Bau investiert – und das hat sich gelohnt: „Das ist eine echte Aufwertung“, sagte Wasseralfingens Ortsvorsteherin Andrea Hatam, die sich auf eine tolle Badesaison freut und weiß: „Man muss immer etwas Neues bringen.“ Und so ist die Rutsche nicht die einzige Neuigkeit, wie der kommissarische Stadtwerke-Chef Wolfgang Weiß sagt, nun gebe es im Spiesel auch freies WLAN, genauso in den Freibädern Hirschbach und Unterrombach. Apropos: Diese beiden Bäder öffnen erst später. Dem Hirschbachbad hat der Winter zugesetzt, in Unterrombach wird das Wasser mit Photovoltaik geheizt, es braucht also noch mehr Sonnenschein. Foto: Vaas