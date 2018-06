Mit Kunst und Kultur für die Ewigkeit hat diese Landsmannschaft zwischen Bodensee und Jagst, Neckar und Lech seit Urzeiten von sich Reden gemacht. Und das nicht zu knapp. Wunderbare Dichtung und grandioses Bildhaftes haben die Menschen in dieser besonderen Landschaft erschaffen. Ihnen und ihren Werken wird jetzt mit der Ausstellung „’s Ländle“ des Bundes für Heimatpflege im Museum Wasseralfingen ein Denkmal auf Zeit gesetzt. So eine abwechslungsreiche Kunstschau hat es dort bisher noch nicht gegeben, und sie kommt genau passend.

Kostbarkeiten und Raritäten

Sie kommt wegen eines schweren Skiunfalls des immer noch die Zähne zusammenbeißenden Kurators Joachim Wagenblast rund zwei Monate später. Aber Hauptsache sie kommt. Weil sie echte Kostbarkeiten, erstaunliche Originale, Unikate, Raritäten und kulturhistorische Preziosen, vieles davon noch nie öffentlich ausgestellt, auffährt. Passend kommt sie auch zum 65. Geburtstag Baden-Württembergs. Wobei die Unterzeile dieser Ausstellung „Kunst und Dichtung aus Schwaben-Wirtemberg“ heißt.

Es geht also um die Kunst, die Menschen und die Landschaft des tatsächlichen Schwabens, das bis in die Region Augsburg reicht, und nicht um das allgemein „Schwäbische“. Die Kunstlandschaft Schwaben zu beschreiben ist ein schwieriges Unterfangen, sagt Wagenblast, weil bei nüchterner Betrachtung weit und breit keine homogene Formensprache im schwäbischen Raum in Sicht sei.

Was aber so schwer sei, ist gelungen, macht gerade den Reiz dieser Ausstellung aus. Über der nicht nur Schillers, Hölderlins oder Mörikes Geist schwebt, sondern in der die Werke von HAP Grieshaber, Hermann Pleuer, Karl-Ulrich Nuss, Hermann Plock, selbstverständlich von Sieger Köder und vielen lokalen und überregionalen Künstlern gemeinsam zu sehen sind.

„’s Ländle“ ist deshalb so beeindruckend, weil sie diesen Landstrich von der Karikatur bis zum Tableau in Öl zeigt, dessen Urgeschichte bis zur Gegenwart. 50 Millionen Jahre geraffte Zeitgeschichte, sozusagen. Das ist auch beeindruckende Didaktik pur. Und die tut dringend Not, findet Wagenblast, denn um den vielleicht etwas altmodischen, aber im besten Sinne gemeinten Begriff „Heimatkunde“ sei es „zappenduster“ geworden. Deshalb legt er diese Ausstellung auch besonders Schulen ans Herzen.

Eine beeindruckende Vielfalt

Beeindruckend sind die unterschiedlichen Stile und Ansichten: Szenen aus „Dr Hoimat“ die da etwa wäre Ellwangen, Gmünd, Welland, Schwäbische Alb, die charakteristische Streuobstwiese des Stuttgarter „Dipfelesmaler“ Eugen Stammbach oder die höchst beeindruckenden, unbearbeiteten Fotografien des Wasseralfingers Harald Habermann. Oben im Plock-Saal dreht der Blick, wird der Heimatbegriff kritisch hinterfragt, kaputte Landschaft am Neckarhafen, Heimatzerstörung bildlich etwa durch Werner Zaiß. Oder es wird der Weg zur Wurmlinger Kapelle durch die Holzskulptur des Hüttlinger Künstlers Andreas Welzenbach sogar zur fatalen Stolperfalle.

Die Ausstellung „’s Ländle“ ist somit also ein ganz tiefer Blick auf einen Landstrich aus schwäbischer Künstlersicht.

Die Ausstellung „’s Ländle – Kunst und Dichtung aus Schwaben-Wirtemberg“ dauert von 12. Mai bis 3. September. Am Freitag ist um 19.30 Uhr Vernissage.