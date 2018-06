Dieb stiehlt Fahrrad.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Montag in der Wilhelmstraße ein Fahrrad der Marke Cycle Wolf Mescalero gestohlen, das mit einem Kettenschloss gesichert an einem Zaun abgestellt gewesen ist. Das schwarz lackierte 48 Zoll Rad mit 24 Gang Nabenschaltung, V-Brakes, schwarzen Steckschutzblechen, LED-Lichter sowie einem angebrachten Fahrradcomputer hat einen Wert von rund 260 Euro.

Zu dem Fahrraddiebstahl, der erst nachträglich angezeigt wurde, bittet die Polizei Aalen um Zeugenhinweise unter Telefon 07361 / 5240.