Den Christbaum „frei Haus“ liefern: Diese Idee hatten die Jungs vom Wasseralfinger „MC ImmerZu“ vor zehn Jahren. Und dieser Baumliefer-Service läuft ziemlich gut, mittlerweile liefert der MC die Bäume nicht nur nach Wasseralfingen, sondern auch in andere Stadtbezirke. Am Samstag kann man sich vor dem „Bäumle“ (eigentlich „Grüner Baum“) in der Schloßstraße wieder „seinen“ Baum raussuchen und kostenlos nach Hause liefern lassen.

Der zweite Vorsitzende im Vorstandsteam des MC, Dieter Maile, hatte in Waldhausen Christbäume verkauft. Da kam die Idee auf, in Wasseralfingen so einen Lieferservice aufzubauen und der MC hatte wohl eine Art Marktlücke entdeckt, um den manchmal sperrigen Christbaum-Transport den Käufern abzunehmen. Mittlerweile hat man eine ganze Menge treuer Stammkunden erklärt der erste Vorsitzende Holger Szczegulski. Und die Verkaufsfläche vor dem „Bäumle“ sei ganz gut bekannt und biete sich ja auch an, erklärt das Gründungsmitglied: „Die Parkplätze gehören dem Wirt.“ Dass man hier im „unteren Dorf“ und dem einstigen Marktplatz genau richtig liegt, hat ihnen auch ein Wasseralfinger Stammkunde bestätigt, erklärt Szczegulski: „Ihr macht’s richtig, genau des isch dr Wasseralfinger Marktplatz hat er gesagt.“ Ein anderer Stammkunde brachte immer einen uralten Weihnachtsbaumständer mit. Eine Heidenarbeit war das, den Stamm unten passend zurechtzustutzen. Der Mann hat sich dann zum Glück für einen neuen Christbaum-Ständer entschieden. Die Bäume sind übrigens meist Nordmanntannen vom Härtsfeld. Mit zu dem Bring-Service mit zwei Lieferwagen gehört auch eine kleine Christbaumparty mit wechselndem Catering – mal gibt’s Gulasch, Krautschupfnudeln oder Gegrilltes und immer Glühwein und Punsch. Mit ihrem „Kampf“-Namen „ImmerZu“ haben die rund 50 Mitglieder nicht mehr viel am Hut. Der stammt noch aus den „wilden Zeiten“ und war auch da nicht so ganz wörtlich zu nehmen. Heutzutage machen sie ein Mal im Jahr eine Motorradausfahrt, Familien-Ausflüge, es gibt einen Frauenstammtisch und das beinahe legendäre „Schankawagafeschd“ soll im nächsten Jahr wiederbelebt werden. Immer wieder spendet der MC einen Teil der Einnahmen, etwa an den Kindergarten „Rosengarten“ oder an den Annapark.

Der Christbaumverkauf mit Lieferservice beginnt am Samstag ab 9 Uhr.