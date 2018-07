Schon zur Tradition geworden ist das große Jahresabschlusskonzert des KGW-Kammerchores kurz vor den Sommerferien. Am Sonntag, 22. Juli, um 19 Uhr wird der erfolgreiche Chor des Kopernikus-Gymnasiums Wasseralfingen in der Sankt-Stephanus-Kirche sein ganzes Können für eine Stunde darbieten.

Die Zuhörer erwartet ein A-cappella-Konzert vom Feinsten mit Werken von der Renaissance (Palestrina, Tallis), Barock (Schütz, Schein) über Romantik (Becker, Rheinberger) bis hin zum frühen 20. Jahrhundert (Distler, Poulenc) und zeitgenössischen Komponisten (Gjeilo, Dan Forrest, Miskinis). Zum Konzert werden auch wieder ehemalige Sängerinnen und Sänger erwartet, die den aktuellen Chor bei einem Teil des Programms verstärken werden.

Mit vielen Preisen ausgezeichnet

Seit der Gründung des KGW-Kammerchores im Schuljahr 2005/2006 hat der Chor schon einige vielbeachtete Konzerte gegeben und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet und zum ersten Patenchor des SWR-Vokalensembles Stuttgart ernannt.

Höhepunkt der Auszeichnungen war der erste Preis als bester Jugendchor beim Landeschorwettbewerb 2013. Hierdurch durfte der Chor das Land Baden-Württemberg beim Deutschen Chorwettbewerb 2014 in Weimar vertreten und platzierte sich unter den besten fünf Jugendchören Deutschlands. Beim Vortrag eines zeitgenössischen Chorwerkes setzte sich der KGW Kammerchor gegen alle Mitbewerber in seiner Kategorie durch.

Mehrmals wurde der Chor mit ersten und zweiten Preisen bei den Baden-Württembergischen Schulchortagen ausgezeichnet. Im Rahmen der SWR-Patenschaft durfte der KGW-Kammerchor ein Jahr lang das SWR-Vokalensemble begleiten und gestaltete zum Abschluss ein gemeinsames Konzert, das schon mehrmals Im Radiosender SWR 2 ausgestrahlt wurde. Höhepunkt war die Uraufführung des „Agnus Dei“ von Martin Smolka unter der Leitung des Chefdirigenten des SWR-Vokalensembles, Marcus Creed.

Des Weiteren trat der Chor in den vergangenen Jahren bei eigenständigen Konzerten, schulischen Veranstaltungen, und Benefizkonzerten mit anderen Schulchören auf. Konzertreisen führten den Chor nach Frankreich, Tschechien, England, Ungarn, Österreich, Italien, Schweiz, Sachsen, Berlin, Dresden und 2016 zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Chores nach Atlanta in die USA. Höhepunkte waren Auftritte in der Dresdner Frauenkirche 2011 und 2013 und in der St. Pauls Cathedral, London und beim einem ZDF-Fernsehgottesdienst. 2017 eröffnete der Chor das Festival Europäischer Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd.

Glanzpunkt: Reise nach Spanien

Glanzpunkt in diesem Schuljahr war eine Konzertreise nach Spanien mit erfolgreichen Konzerten und Auftritten unter anderem im berühmten Guggenheim-Museum in Bilbao.

Der Chor richtet sich an besonders motivierte oder begabte Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 12, die sich zusätzlich zum bestehenden AG-Angebot gesanglich engagieren möchten. Im Vordergrund steht die Erarbeitung klassischer A-cappella-Literatur von der Renaissance bis zum 20. und 21. Jahrhundert. Die Ergebnisse der erfolgreichen Arbeit wurden auf vier CD-Produktionen gebannt.