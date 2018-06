Der CVJM veranstaltet am Freitag, 11. Dezember, und am Samstag, 12. Dezember, eine Altpapier-Bringsammlung auf dem Parkplatz der Talschule. Die Anlieferung des Altpapiers ist am Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr möglich. Auf Wunsch wird das Papier auch zu Hause abgeholt. Ein Anruf bei Karl Bahle unter Telefon 07361 / 71372 genügt. Es ist die letzte Sammlung in diesem Jahr, weshalb der CVJM auf rege Unterstützung hofft.