Fast so etwas wie Wasseralfinger Festtage im März: Tausende Besucher sind am Sonntag auf den geschmückten und mit vielen Ständen umringten Stefansplatz gekommen. Der Zulauf war neben einem bunten Programm und der großen Auswahl an Spezialitäten rund ums Osterfest natürlich auch dem Wetter geschuldet: Bis in den frühen Abend strahlte Sonne über Wasseralfingen – bei vorfrühlingshaften Temperaturen.

Die Bläser der SHW-Bergkapelle eröffneten den Markt zusammen mit Ortsvorsteherin Andrea Hatam. Sängerlust Treppach, der Chor der Braunenbergschule, das Blechbläserensemble der Städtischen Musikschule und als Höhepunkt das Ballett der Musikschule sorgten für ein buntes Programm. Für die Kinder standen Sandbaustelle, Zauberer und Streichelzoo der Kleintierfreunde bereit.

An über 40 Ständen gab es Kunsthandwerk, die leckeren „Baumstriezel“ der Siebenbürger Schwaben, edle Brände, Eisenkunstguss von Alfred Neukamm, Holzkunst, Osterkerzen, Gewürze und vieles mehr. Auch Wollmützen, Handschuhe und Glühweinbonbons gab’s zu kaufen – falls sich der Winter doch noch nicht geschlagen gibt.