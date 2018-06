Der am Montag verstorbene Malerpfarrer Sieger Köder wird am kommenden Samstag, 14. Februar, auf dem Friedhof in Wasseralfingen seine letzte Ruhestätte finden.

Das hat seine Familie am Dienstag mitgeteilt. Um 10 Uhr wird demnach in der Wasseralfinger Stephanuskirche das Requiem für den Verstorbenen stattfinden. An dessen Ende werden auch die Nachrufe erfolgen. Das Requiem werden voraussichtlich Bischof Gebhard Fürst und Weihbischof Johannes Kreidler gemeinsam feiern. Während des Requiems und der Ansprachen wird der Leichnam Sieger Köders in der Stephanuskirche aufgebahrt sein. Anschließend ist die Beerdigung auf dem Friedhof. Sowohl der Stefansplatz als auch der Parkplatz des Friedhofes werden demnach am Samstagvormittag für die Öffentlichkeit zum Parken nicht zur Verfügung stehen. Bereits am Freitagabend findet um 18 Uhr in der Stephanuskirche eine Rosenkranzandacht für den Verstorbenen statt.