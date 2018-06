Beim Einparken ihres Fahrzeuges hat eine 30-jährige Volvo-Fahrerin am Dienstag gegen 15.20 Uhr eine geparkte Harley-Davidson beschädigt, die auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Straße Am Mittelbach in Wasseralfingen abgestellt war. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf circa 3000 Euro beziffert.