Das hat gepasst: Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Waldhausen und der Fertighaushersteller Kampa haben sich zusammengetan und am Wochenende gemeinsam eine Gewerberausstellung und Erlebnistage veranstaltet. „Future 2018 – Zukunft trifft Härtsfeld“ hieß das Motto der bunten Präsentation im Gewerbegebiet Geißberg. Die zahlreichen Besucher überzeugten sich nicht nur von der Leistungs- und Zukunftsfähigkeit der örtlichen Geschäfte im Ausstellungszelt und von Kampa im Innovationszentrum „K8“, sie konnten auch den echten Eventcharakter der beiden Tage genießen. Dass auf dem Härtsfeld etwas los ist, hat sich anscheinend auch bis zu Fabian Hambüchen herum gesprochen, denn der Turn-Olympiasieger war am Sonntag ein gern gesehener Gast in Waldhausen.

Doch der Erfolg fällt einem nicht in den Schoß, in der Regel fließt davor viel Schweiß. Nicht anders war es beim HGV Waldhausen, wie Vorsitzender Franz Saur bei der offiziellen Eröffnung der Ausstellung am Samstag betonte. Es sei bis zu dieser Leistungsschau ein steiniger Weg gewesen, den man jedoch gerne beschritten habe. Er hoffe, dass bei dieser Ausstellung die Menschen zusammenkommen und kommunizieren.

„Mi g’freits narrisch“, sagte Kampa-Geschäftsführer Josef Haas. Man wolle gemeinsam mit den Waldhausener Gewerbetreibenden den Mittelstand voranbringen. Dabei gehe es vor allem um Nachhaltigkeit

Gute Zukunft für den Standort

Für den Ersten Bürgermeister der Stadt Aalen, Wolfgang Steidle, gibt es keine Zweifel, dass der Standort Härtsfeld eine gute Zukunft hat. Er unterstrich die Nähe zur Autobahn und die Innovationskraft der Unternehmen. Gerade Kampa sei dafür ein gutes Beispiel.

Ortsvorsteher Patriz Gentner nutzte die Gelegenheit, um für das Gewerbegebiet Geißberg zu werben. Mit einem Grundstückspreis von 80 Euro pro Quadratmeter gebe es hier ein günstiges Angebot. Als weitere wichtige Hausaufgaben für Waldhausen bezeichnete er die Bereitstellung von Wohnbauplätzen, den Ausbau von Kindertagesstätten und die Schaffung einer Ganztagesschule.

Nach einem eher verhalten Start am Samstag herrschte am Sonntag ein reger Betrieb. Die Besucher kamen, sahen und waren beeindruckt vom attraktiven Angebot im Ausstellungszelt, aber auch von den vielfältigen Informationen rund ums Bauen im Mehrgenerationen-Musterhaus und im Bauinnovationszentrum „K8“. Die Themen der Fachvorträge reichten hier von der Finanzierung über moderne Energiesysteme bis hin zur Generationenberatung.

Promi-Gäste aus dem Sport

Das Rahmenprogramm hatte es in sich: Für die kleinen Gäste gab es Kinderschminken, den Forscherzirkus mit Shows, das Waldmobil und einen Spieleparcours. Für die Erwachsenen waren vor allem die Helikopterrundflüge eine besondere Attraktion. Nicht fehlen durften eine Party mit „Mario & Schorschi“ sowie eine fröhliche Challenge mit den Sportstars Fabian Hambüchen, Markus Eisenbichler, Björn Kircheisen und Nico Ihle. Es versteht sich, dass die Sportler ihren Fans auch für eine Autogrammstunde zur Verfügung standen.

Zum Abschluss gab es noch eine vom Wirtschaftsbeauftragten der Stadt Aalen, Wolfgang Weiß, moderierte Podiumsdiskussion mit Bürgermeister Wolfgang Steidle und Kampa-Geschäftsführer Josef Haas zu den Themen „Zukunft auf dem Härtsfeld“ und „Vision Aalen 2050“. Der Vorstandsvorsitzende der VR-Bank Ostalb, Hans-Peter Weber, stellte das energieautarke Haus der VR-Bank vor, und der Vorstandssprecher des VfR Aalen, Roland Vogt, referierte über die „Vision des VfR Aalen 2021“.