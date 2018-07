Rentschler radelt

Kräftig geradelt ist am Dienstag Oberbürgermeister Thilo Rentschler auf seiner Tour in Waldhausen. Trotz des vollen Programmes hatte er noch ausreichend Zeit, um sich mit den Waldhausener Bürgern zu unterhalten.

Erste Station war der neue EnBW-Windpark auf Gemarkung Beuren. Hier informierte sich Rentschler über die neueste Technik der Windkraftanlagen. Dann ging es weiter zum Hähnchenmastbetrieb von Daniel Dambacher. Hier leben derzeit 30 000 Hühner und Hähnchen. Wie zu erfahren war, werden die Tiere nach 34 bis 41 Tagen in Straubing geschlachtet.

Gute Stimmung herrschte beim Mittagessen in der Gänsberghütte in Beuren. Die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins Waldhausen versorgten die Gäste mit Speis und Trank, dabei hieß die Devise „ein Schnäpschen in Ehren, kann niemand verwehren“. Rentschler kam mit vielen Bürgern ins Gespräch. Abschließend bedankte er sich beim Albverein für die gute Bewirtung.

Am Nachmittag stand zunächst die Besichtigung des Fertighausherstellers Kampa auf dem Programm. Anschließend besuchte man den katholischen Kindergarten „Maria zum guten Rat“. Die Schaffung von neuen Kindergartenplätzen ist eine der wichtigsten kommunalpolitischen Aufgaben in der Härtsfeldgemeinde. In der Grundschule informierte sich der Oberbürgermeister über die Möglichkeiten in Waldhausen einen Ganztagesschulbetrieb einzuführen.

Den Abschluss der Tour bildete dann ein Bürgergespräch im Biergarten des Landhotels „Alte Linde“.