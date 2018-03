Die Gründungsmitglieder des Reit- und Fahrvereins Aalen-Waldhausen e.V. sind auf der diesjährigen Mitgliederversammlung für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt worden. 1958 ist der Verein gegründet worden. Die Vorstandschaft blickt auf eine lange Vereinsgeschichte zurück und hat auch für die Zukunft noch einiges geplant.

Als am Abend im Reiterstüble über der Reithalle Cilli Bullinger, Josef Friedel, Viktor Schill und Alois Gröber für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt wurden, war das ein ganz besonderer Moment. Denn in den 60 Jahren Vereinsgeschichte kann auf viele schöne Ereignisse zurückgeblickt werden, die auch bis heute noch andauern. So wurden nicht nur die Gründungsmitglieder geehrt, sondern auch die erfolgreichsten Vereinsreiter des Turnierjahres 2017. Eine davon ist Sina Malin Neukamm, die im letzten Jahr einige Siege in Springprüfungen der Klasse L und M* verbuchen konnte. Bei den German Masters im November 2017 startete sie im Nürnberger Burg Pokal der Junioren und erritt sich einen grandiosen zweiten Platz. Auch Marcel Bassler zählt zu den erfolgreichsten Reitern und durfte letztes Jahr viele sportliche Höhepunkte feiern, unter anderem ein 3. Platz im S-Springen und der 2. Platz bei den Württembergischen Meisterschaften.

Doch auch die eigene Turnierplanung soll wieder in Angriff genommen werden. Aufgrund von immer weniger werdenden Starterzahlen, wurde die letzten Jahre kein Jugendturnier mehr abgehalten, doch das soll nicht so bleiben. In den nächsten 2-3 Jahren ist die Renovierung des Allwetterreitplatzes geplant, um bessere Bedingungen zu schaffen und wieder ein Reitturnier abhalten zu können. Auch die Jugendarbeit soll in diesem Jahr mit Nicole Gräßle, die für das Amt des Jugendwartes bestätigt wurde, neuen Aufschwung erhalten. Es sollen vermehrt Aktivitäten angeboten werden, um mehr Jugendliche für den Verein zu gewinnen.

Ebenso sind ein Reiterstammtisch und sommerliche Grillabende geplant, zu denen alle Mitglieder, Freunde und Gönner recht herzlich eingeladen sind.