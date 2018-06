Bei der Mitgliederversammlung des Reit- und Fahrvereins Aalen-Waldhausen hat der Vorstand von einem abwechslungsreichen Vereinjahr berichtet. Dank der Einstellung einer neuen Reitlehrerin konnte dem Reitschulbetrieb wieder neuer Aufschwung verliehen werden.

Zahlreiche Aktivitäten und Veranstaltungen prägten das vergangene Vereinsjahr. In den Sommerferien wurde ein Ferienreitlager für Kinder und Jugendliche angeboten. Sehr gut besucht war die Faschingsparty während des Nachtumzugs. Vorsitzender Roland Bassler betonte, dass diese Veranstaltungen wichtig für das Vereinsleben seien.

Kosten müssen tragbar sein

Alois Graf, zweiter Vorsitzender, zog ebenfalls ein positives Fazit. Es sei der neuen Reitlehrerin zu verdanken, dass neue Mitglieder geworben werden konnten. Die Anzahl der Reitschüler sei deutlich gestiegen. Dies sei wichtig für den Verein, da der Reitschulbetrieb mit hohen Kosten verbunden sei. Der Betrieb könne daher nur solange fortgesetzt werden, wie diese Kosten für den Verein noch tragbar seien.

Der Kassiererin Jenny Schmidt wurde von den Rechnungsprüfern Ernst Gentner und Ulrich Geßler eine ordentliche und tadellose Kassenführung bestätigt. Sportwart Klaus Gentner berichtete von den sportlichen Erfolgen der Mitglieder im vergangenen Jahr. Besonders erfreulich waren die S-Platzierungen von Balthasar Neukamm und Marcel Bassler.

Bei den Wahlen wurde Beisitzer Markus Kinzler für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Neu gewählt wurde Beisitzer Marcel Bassler sowie Kassiererin Mirjam Wiezorek. Die langjährige Kassiererin Jenny Schmidt legte ihr Amt nieder.

Für 2014 ist wieder einiges geplant. So das Jugendturnier am 22. Juni, die Reiterparty am 21. Juni und dazu der wöchentliche Reiterstammtisch und Grillabende.