Der Nachtumzug in Waldhausen liegt zwar schon einige Monate zurück, wird aber dennoch ein Nachspiel vor Gericht haben. Ortsvorsteher Herbert „Jo“ Brenner wird in einem Strafbefehl des Amtsgerichts Aalen Beamtenbeleidigung in zwei Fällen vorgeworfen. Dafür soll er eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1500 Euro bezahlen. Brenner hat Einspruch angekündigt, den er binnen 14 Tagen einlegen müsste. Damit würde die Sache ein Fall fürs Gericht. Dieses hat dann in einer Hauptverhandlung nur zu prüfen, ob es zu den Beleidigungen gekommen ist. Der Auslöser der Meinungsverschiedenheiten, nämlich die Frage, ob beim Nachtumzug Schnaps ausgeschenkt werden durfte oder nicht, spielt keine Rolle, stellte gestern Richterin Isolde Ziegler-Bastillo, klar. Zu einer Gerichtsverhandlung könnte es Ende Juni oder Anfang Juli kommen.

Brenner selbst war verblüfft, als ihn die Mitteilung vom Strafbefehl erreichte. Doch er gab sich gestern zuversichtlich. Gegen den Strafbefehl Einspruch einlegen will er, weil er nun Unstimmigkeiten und Unklarheiten rund um den jüngsten Nachtumzug in Waldhausen aufgeklärt haben möchte.

Zugetragen hat sich nach seinen Schilderungen am Abend des 21. Januar folgendes: Durch einen Anruf erfuhr Brenner, dass die Polizei den Ausschank von Hochprozentigem untersagt habe. Die früheren Kollegen des Ortsvorstehers bestanden auf der Einhaltung des Verkaufsverbots. Ein solches Verbot sei nie ausgesprochen worden, stritt Brenner mit den Beamten. Er, erzählt der Ortsvorsteher, habe daraufhin die sogenannte Gestattung studiert und sich bei Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher rückversichert, dass der Verkauf von Schnaps an Erwachsene rechtens ist. Nach dem Telefonat, berichtet der Ortsvorsteher weiter, seien zwei Polizeibeamte ins Rathaus gekommen, um ihn zum damaligen Einsatzleiter, Achim Pfeifer, zu bringen. Er, Brenner, habe sie beschieden, die Vereine seien im Recht und wenn Pfeifer mit ihm sprechen wolle, möge er ins Rathaus kommen. Dabei soll Brenner einen Beamten beleidigt haben, was er entschieden bestreitet.

Pfeifer habe ihn später angerufen und in schroffem Ton gefragt, warum er Fehrenbacher angerufen habe. Daraufhin sei der Satz gefallen, wenn der Einsatzleiter nicht in der Lage sei, eine Gestattung richtig zu lesen, dann möge er sich als Parkplatzwächter bewerben. Dass er dies gesagt hat, räumt Brenner auch jetzt noch freimütig ein. Er habe Pfeifer aber auch gesagt, er sei im Moment „auf 180“ und er möge ihn doch in einer Stunde wieder anrufen, wenn er wieder „auf 100“ sei. Stattdessen habe er erfahren, dass Pfeifer „mit dem Brenner seiner Lebtage nicht mehr redet“. Geklärt haben will Brenner auch, wie Polizeisprecher Bernhard Kohn zu der Aussage gekommen sei, die Polizei habe Recht gehabt, das wisse er aus berufenem Munde.

Brenner hat aber noch einen Pfeil im Köcher: Gegenüber den Aalener Nachrichten hatte er früher bereits angekündigt, er werde den kompletten Vorgang „von A bis Z“ durch die Staatsanwaltschaft prüfen lassen, ebenso das Verhalten der Polizei durch das baden-württembergische Innenministerium als zuständige Dienstaufsichtsbehörde. Diese Ankündigung habe er bisher nicht in die Tat umgesetzt. Nun aber werde er mit seinem Anwalt über das weitere Vorgehen beraten. (tu)