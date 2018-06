Landrat verleiht dem Liederkranz die Zelter-Plakette

Gleich vier Chöre bereiteten den vielen Besuchern in der Waldhäuser Gemeindehalle mit „Melodien zum Träumen“ einen wahren Ohrenschmaus. So öffnete der Liederkranz Waldhausen als Gastgeber des Frühjahrskonzertes mit dem „Finkenwalzer“ die Herzen im Dreivierteltakt und stimmte Weisen aus dem „Weißen Rössl“ an. Der Chor „Cantiamo“ vom Liederkranz Unterkochen zeigte seine Liebe zum rhythmischen Gesang und der Aalener Kolpingchor überzeugte mit seinem technisch versierten Gesang.

Zu Gast war auch der Männergesangsverein aus Waldhausen/Geislingen, mit dem der Chor vom vorderen Härtsfeld schon seit 2002 befreundet ist. Dabei hatte Dirigent Franz Xaver Klotzbücher alle Hände voll zu tun, da er nicht nur den Liederkranz Waldhausen, sondern auch seit 20 Jahren den Aalener Kolpingchor leitet.

Der Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Zelter-Plakette durch Landrat Klaus Pavel, der seine Begeisterung für die großartige Leistung der Chöre zum Ausdruck brachte. Die Zelter-Plakette sei von Alt-Bundespräsident Theodor Heuss 1956 ins Leben gerufen geworden und dem Liederkranz verdientermaßen ins Stammbuch geschrieben, lobte Pavel. Der Liederkranz lebe das Gemeinschaftsgefühl, die Förderung der Kultur und frohes Singen, das vom Herzen komme, so Pavel. Adolf Lang, Vorsitzender des Liederkranzes, nahm die Auszeichnung stolz entgegen. Kurz zuvor hatte er von der 102-jährigen Tradition des Liederkranzes erzählt und ließ auch nicht unerwähnt, dass die Männer bis 1995 unter sich gewesen seien. Nun habe der gemischte Chor und der Frauenchor das 15-jährige Bestehen feiern können, meinte Lang. Der zweitälteste Verein in Waldhausen habe maßgeblich das kulturelle Profil auf dem vorderen Härtsfeld bereichert, lobte auch Ortsvorsteher Herbert Brenner den Liederkranz. Ziemlich mächtig erklangen dann die Männerchöre und zum Schluss wurde mit allen Chören gemeinsam das Lied „Klinge, Lied, lange noch“ angestimmt. (jo)