Alle Register ihres Könnens haben die Aktiven des Musikvereins Waldhausen bei ihrem Frühjahrskonzert in der vollbesetzten Gemeindehalle gezogen. Dabei präsentierten vom Nachwuchs bis zur Seniorenkapelle alle Musiker ein beachtliches Niveau, das vom Publikum immer wieder mit begeistertem Beifall quittiert wurde. Außerdem wurden verdiente Musiker geehrt und das 40-jährige Bestehen der Seniorenkapelle gefeiert. Besonders gewürdigt wurde dabei Konrad Saur, der seit 40 Jahren ihr Dirigent ist.

„Zwischen Himmel und Erde“ – unter diesem Motto stand das Konzert, zu dem Vorsitzender Peter Friedel die zahlreichen Besucher begrüßte. Musikalisch wollte der Verein auf die Schönheiten der Natur – besonders auf dem Härtsfeld – hinweisen und seinen Gästen die verschiedenen Naturelemente näher bringen. Das gelang ganz hervorragend. Die Darbietungen ließen den kalten Winter vergessen, verführten zum Träumen und machten Freude auf den Sommer, auf unbeschwerte Tage, auf Urlaub.

Es geht in die amerikanische Prärie

Den gelungenen Auftakt gestaltete die Bläserklasse der Grundschule unter der Leitung von Dominik Wittmann. Bei ihr handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Musikverein, Grundschule und Musikschule mit dem Ziel, Kinder an die Musik heranzuführen. Dass dies ganz gut gelingt, bewies der Auftritt, der für manche Akteure eine Premiere war, die sie hervorragend meisterten. Sie luden zum Glockenfest, entführten musikalisch in die amerikanische Prärie und erhielten dafür starken Beifall. Die einzelnen Stücke sagten die jungen Akteure selbst an.

Mit trockenem Humor führte anschließend Manuel Schluck durch das Programm. Die Aktiven des Musikvereins unter der Leitung ihres souveränen Dirigenten Timo Gneipelt luden zum Beispiel mit dem Stück „Winds in the Reeds“ zu einem warmen, sonnigen Tag am See ein, wo der Wind im Schilf leise säuselt. Mike Kaschek brillierte am Bariton-Saxophon als Solist und erhielt für seine hervorragende Darbietung begeisterten Applaus.

Vom Schuhplattler zum sakralen Gesang

Ein starkes Stück in jeder Beziehung war das konzertante „Terra Mystica“, das die Faszination von „Mutter Natur“ musikalisch interpretierte und das von Anklängen eines Schuhplattlers bis zum angedeuteten sakralen Gesang viele Stilrichtungen vereinte, wobei die Musiker kurze Zeit auch als Sänger agierten. Eindrucksvoll untermalt wurde es von einer Power-Point-Präsentation von Tobias Weber, die die Musik mit Bildern aus der Natur unterlegte.

Wie vielseitig die Waldhäuser Musikerinnen und Musiker sind, bewiesen sie auch mit einem Medley aus Hits der Gruppe „Earth, Wind & Fire“ und mit der Zugabe „Berliner Luft“, bei der traditionelle zünftige Blasmusik zur Geltung kam.

Mehrere Polkas einen Marsch und einen Walzer präsentierte zum krönenden Abschluss die Härtsfelder Seniorenkapelle unter Konrad Saur und erhielt mit diesen flotten Darbietungen ebenfalls den verdienten Beifall. Die Gruppe hatte an diesem Abend selbst Anlass zum Feiern: Sie besteht seit genau 40 Jahren.

Am 13. Oktober 1978, blendete Peter Friedel zurück, trafen sich auf Initiative von Hermann Geiger 15 ehemalige Aktive in der Gemeindehalle, um nochmals miteinander zu musizieren. Dies war die Geburtsstunde der jetzigen Original Härtsfelder Seniorenkapelle. Sie hat inzwischen viele Auftritte absolviert, unter anderem in der früheren Bundeshauptstadt Bonn und später in Berlin. Zum Fest gab’s natürlich auch eine Torte als Geschenk.

Verdiente Musiker werden ausgezeichnet

Beim Frühjahrskonzert des Musikvereins Waldhausen haben dessen Vorsitzender Peter Friedel und der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalbkreis, Hubert Rettenmaier, verdiente Musiker geehrt. Seit 20 Jahren aktiv sind Matthias Blank und Marcel Lazecki, seit 40 Jahren Reinhold Mischko, seit 50 Jahren Hans Saur und seit 60 Jahren Hubert Bullinger. Er erhielt den Ehrenbrief und die Ehrennadel in Gold. Die Dirigentennadel in Gold mit Diamant ging an Konrad Saur, der seit 40 Jahren musikalischer Leiter der Original Härtsfelder Seniorenkapelle ist.