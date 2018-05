Bei der Hauptversammlung des Sportvereins (SV) Waldhausen hat Vorsitzender Oliver Pusch auf die vielen Veranstaltungen, Auftritte und Turniere zurückgeblickt. Aktuell habe der Verein rund 850 Mitglieder. Der ehemalige Vorsitzende Herbert (Jo) Brenner wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Besonderen Dank sprach Pusch allen Abteilungsleitern, Trainern, Übungsleitern und Helfern für ihr Engagement aus. Besonders erwähnte er den Einsatz von Harald Drabek und Robin Offinger, die ihre Ämter als Abteilungsleiter Fußball und Jugendleiter Fußball niederlegten. Er hob dabei die Verleihung des DFB-Ehrenamtspreises an Harald Drabek für dessen langjährigen Einsatz hervor. Pusch erwähnte auch die Anschaffung eines Vereinsbusses auf Initiative von Robin Offinger. Ein Dank ging auch an Heidi Drabek, die ebenfalls ihr Amt als Abteilungsleiterin Turnen/Gymnastik niederlegte.

Bei einem Blick in die Zukunft führte Pusch die anstehenden Veranstaltungen in diesem Jahr auf, berichtete danach über die geplante Vorgehensweise zur Renovierung des Vereinsheims und erwähnte dabei die zugesagten Zuschüsse der Stadt Aalen und des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Der erforderliche Mitgliederbeschluss für die anstehende Finanzierung fiel einstimmig. Dann informierte Pusch über den Vorstandsbeschluss für eine Kooperation mit der TSG Hofherrnweiler, dem VfR Aalen und dem SSV Aalen bezüglich einer Fußballkalthalle in Hofherrnweiler.

Anschließend legte Hauptkassierer Torsten Nuding das Zahlenwerk offen. Eine einwandfreie Kassenführung wurde ihm durch die Kassenprüfer Norbert Häfele und Thomas Schmid bestätigt.

Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter Harald Drabek (Fußball), Robin Offinger (Jugendfußball), Ralf Nuding (Tischtennis), Heidi Drabek (Turnen/Gymnastik), Antonio Ceferino (Karate) und Sonja Waibel (Volleyball).

Torsten Nuding legte nach 18-jähriger Tätigkeit im Ausschuss sein Amt als Kassierer nieder. Pusch dankte ihm für seine Arbeit.

Als neuer Kassierer stellte sich Martin Hofmann zur Wahl, er wurde einstimmig gewählt. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Harald Drabek einstimmig gewählt. Als neue Abteilungsleiter wurden für die Abteilung Fußball Michael Weber und für die Abteilung Turnen/Gymnastik Larissa Hahn einstimmig gewählt. Die Neuwahl des Jugendleiters Fußball ging einstimmig an Steffen Stäbler und an dessen Stellvertreter Fabian Gentner. Zum neuen Ausschussmitglied Passive wurde Stefan Arbter einstimmig gewählt. Bei der Wiederwahl erhielt Oliver Pusch als Vorsitzender ein einstimmiges Ergebnis. Zur Abteilungsleiterin Volleyball wurde Sonja Waibel und als Abteilungsleiter Karate wurde Antonio Ceferino einstimmig wiedergewählt.

Im Anschluss ernannte Pusch im Namen der Vorstandschaft Herbert Brenner zum Ehrenmitglied, dankte ihm für seine Treue zum SV Waldhausen und für seinen jahrzehntelangen unermüdlichen Einsatz.

Folgende Jubilare wurden für ihre langjährige Treue zum Sportverein Waldhausen geehrt:

65 Jahre: Johann Traub;

50 Jahre: Margaretha Borst, Anselm Dangelmaier, Hans-Peter Graser, Josef Maier, Anne Saur, Engelbert Saur und Brunhilde Traub;

45 Jahre: Ingrid Brenner, Maria Kutschker, Karin Saur und Peter Schneider;

40 Jahre: Cäcilia Blaha, Kunigunde Dambacher, Thomas Friedel, Paul Maier,

Rudolf Miesbauer, Maria Reiger, Heribert Ruf und Andreas Schaupp;

35 Jahre: Martin Borst, Christel Brenner, Markus Brunnhuber, Gisela Eberlein,

Thomas Fritz, Christine Gentner, Karl Kaufmann, Karin Meininger, Christine

Neuffer, Klaus Ruf, Uwe Ruf, Joachim Schiele, Gisela Wilhelm und Martin Wünsch;

30 Jahre: Sieglinde Brunnhuber, Bernhard Dambacher, Claudia Dambacher, Martin Dambacher, Simon Dambacher, Herbert Schmidt, Hannelore Stahl und Michael Stickel;

25 Jahre: Annemarie Barth, Joachim Dambacher, Ulrike Klaas, Holger Merz,

Oliver Schneider, Marianne Weber und Hartmut Witte.