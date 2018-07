Das Internet lahmt in Fachsenfeld, Dewangen und in Waldhausen. In Waldhausen, erinnert Ortsvorsteher Herbert Brenner, habe man die Forderung nach einer Breitband-Versorgung für die ländlichen Stadtbezirke ins Rollen gebracht. Er fordert nun eine „bevorzugte Behandlung“ für ein schnelleres Internet.

Von Markus Lehmann Und Alexander Gässler

Private Internet-Nutzer in Waldhausen ärgern sich über die langsame Verbindung des Netzes. Durch Waldhausen zieht sich eine Art Graben: Südlich der Deutschordenstraße liegt die Übertragungsrate über einem Megabit, nördlich davon deutlich darunter. Besonders Industrie und Gewerbetreibende in Waldhausen beklagen die unzureichende Anbindung, die für sie dringend notwendig sei.

Aktuell hat das Land das Förderprogramm „Breitbandinfrastruktur Ländlicher Raum“ aufgelegt. Bei unzureichenden Übertragungsraten kann es für einen Internet-Anbieter einen Zuschuss von maximal 75000 Euro (45000 Euro davon als städtischer Anteil) geben. Wenn mindestens 50 Nutzer nachweisen, dass sie die schnellere Verbindung dringend brauchen. Eva-Maria Emmenecker vom zentralen Amt für Bauverwaltung und Immobilien hat dem Ortschaftsrat und einigen Bürgern jetzt den aktuellen Stand in Sachen Breitband vorgestellt: Funklösungen seien veraltet, Glasfaserleitungen das technische Mittel für die nächsten 50 Jahre. Nun könne man aber nicht zuerst Leerrohre durch die Gemeinde verlegen und darauf warten, bis ein Internet-Provider den Anschluss und dessen Pflege und Betreuung übernehme.

Im Prinzip, entgegnete Ortsvorsteher Herbert Brenner sei das alles nichts Neues. Die Bürger würden langsam ungeduldig. Er forderte konkrete Lösungen ein. Und weil man in Waldhausen das Thema „angeleiert“ habe, sprach sich Brenner für eine Bevorzugung bei der Breitband-Versorgung aus. Oberbürgermeister Martin Gerlach erklärte in der Sitzung, dass eine entsprechende Internet-Anbindung zu einer guten Infrastruktur gehöre. Es sei aber eben auch so, dass man in abgelegenen Weilern nicht immer die optimalen technischen Einrichtungen erwarten könne. Er hoffe, dass man 2010 dennoch zu einer guten Lösung komme: „Wir sind an dem Thema dran.“

Genau genommen sind die Stadtwerke am Thema dran. Sie prüfen derzeit den Wiedereinstig in die Telekommunikationssparte, Stadtwerkechef Cord Müller hält dies für durchaus denkbar. Das würde heißen: Wenn es andere nicht tun, dann bauen eben die Stadtwerke ein Glasfasernetz auf. Gerade in Neubaugebieten kann ein schnelles Internet durchaus ein Verkaufsargument für einen Bauplatz sein. Die Firmen sind ohnehin darauf angewiesen. Inzwischen habe sich herausgestellt, dass der Verkauf der Telekommunikationssparte „komAA“ an die Telekommunikationstochter (TSG) des Ellwanger Energieversorgers EnBW ODR ein Fehler gewesen sei, sagt Cord Müller. Das sah zuletzt auch der Aalener Gemeinderat so, der vehement kritisiert hatte, dass die EnBW beim Ausbau des Breitbandnetzes das Aalener Stadtgebiet bislang außenvorlässt.