Mit den Naturelementen, Wind, Wolken, Feuer, Sonne und Wasser befasst sich das Frühjahrskonzert des Musikvereins Waldhausen am Samstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Waldhausen.

Zusammen Dirigent Timo Gneipelt werden die Musiker die Vielfalt „Zwischen Himmel und Erde“ auf die Bühne bringen.

Auf dem Programm stehen Stücke wie Winds on Fire, Winds in the Reeds oder Terra Mystica. Ebenfalls auf der Bühne stehen die Bläserklasse unter der Leitung von Dominik Wittmann, der Spielkreis (Leitung: Timo Gneipelt) und die Seniorenkapelle (Leitung: Konrad Saur), die Stücke wie den Schönfelder Marsch, Böhmischer Wind und Morgensonne mit dabei hat.