Ortsvorsteher Herbert Brenner hält viel von Jugendschutz und noch mehr davon, dass kein Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt wird. Wenn aber Erwachsene feiern, will er sie selbst entscheiden lassen, ob sie Hochprozentiges konsumieren wollen. Darüber gab’s am vergangenen Freitag beim Nachtumzug Knatsch mit der Polizei. Die Ordnungshüter vertreten die Auffassung, dass Sportverein und Narrenzunft keine Genehmigung hatten, in der Sporthalle und im Partyzelt „branntweinhaltige Getränke“ zu verkaufen.

Noch während des Umzugs hat dies für ziemlich viel Wirbel gesorgt und Brenner, der auch Vorsitzender des Sportvereins ist, die Partystimmung ziemlich vermiest. Die früheren Kollegen des Ortsvorstehers bestanden nämlich auf der Einhaltung des ihrer Meinung nach vom Aalener Ordnungsamts ausgesprochenen Verkaufsverbots. Ein solches Verbot sei nie ausgesprochen worden, stritt Brenner mit den Beamten. Weil diese nicht einlenken wollten, verlangte der Sportvereinsvorsitzende bei einem nächtlichen Telefonanrufer vom obersten städtischen Juristen, Bürgermeister Wolf-Dietrich Fehrenbacher, ein Machtwort.

Ziel der Polizei sei, dass bei allen Veranstaltungen, zu denen Jugendliche Zutritt haben, ein Verkaufsverbot von Hochprozentigem greife, erklärte Polizeisprecher Bernhard Kohn gestern im Nachklapp. Das regelt die sogenannte Gestattung. Auf dieses Papier beriefen sich die Beamten am Freitag. Dort heißt es unter dem Punkt „Jugendschutz und Prävention“: Der Verkauf von branntweinhaltigen Getränken ist verboten. „Stimmt“, sagt Rathaus-Pressesprecherin Uta Singer. Aber die Juristen in der Stadtverwaltung seien sich einig, dass sich diese Erklärung nur auf den Jugendschutz und die Prävention beziehe.

Die Rechtsexperten geben also Brenner Recht. Sportverein und Narrenzunft durften an über 18-Jährige auch Wodka, Schnaps und anderes Hochprozentiges ausschenken. Nach Meinung Brenners hielten sich die Folgen angesichts von 6000 Menschen – Narren und Zuschauer zusammengenommen – im Rahmen. Das DRK habe neun Einsätze gefahren und sich um drei Betrunkene gekümmert, darunter zwei Jugendliche, recherchierte der Sportvereinsvorsitzende. Diese seien aber bereits vorgeglüht zum Umzug erschienen, glaubt er. Polizeisprecher Kohn wiederum berichtet von sehr emotionalen Schilderungen seiner Kollegen, die beim Nachtumzug im Einsatz waren. Demnach waren auffallend viele Menschen betrunken – nicht nur Jugendliche. Der Krankenwagen sei häufig im Einsatz gewesen. Deshalb steht laut Kohn für die Polizei fest: Bei Veranstaltungen, zu denen Jugendliche Zutritt haben, gehört das Verbot von Hochprozentigem in die Gestattung. Der Polizeisprecher hofft hier auf die Einsicht der Vereine.