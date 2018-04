Weitere zwölf Kita-Plätze in Unterkochen

Oberbürgermeister Thilo Rentschler und die Unterkochener Ortsvorsteherin Heidi Matzik haben die Baustelle für den Ausbau der katholischen Kita Maria Fatima in Unterkochen besucht. Mit dabei waren Architekt Cemal Isin, seine Mitarbeiterin Franziska Reimer, Pfarrer Hermann Knoblauch, Kirchenpflegerin Margarete Uhl und Norbert Rothstein, der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Im Erdgeschoss des bestehenden Kita-Gebäudes in der Zillerrieser Straße 44 entsteht ein weiterer Gruppenraum für bis zu zwölf Kinder über drei Jahre. Dann können bis zu 64 Kinder in vier Gruppen betreut werden. Insbesondere für die Ganztagesbetreuung wird dazu noch eine Küche eingebaut. Bis zum neuen Kindergartenjahr 2018/2019 soll alles fertig sein. Die Baukosten liegen insgesamt bei rund 253 400 Euro. Die Stadt Aalen gewährt einen Zuschuss in Höhe von rund 177 400 Euro. Architekt Cemal Isin hat die katholische Kirchengemeinde mit einer Spende in Höhe von 25 500 Euro unterstützt. Hierfür dankten ihm Knoblauch und Rentschler. Foto: Stadt Aalen