Bei einem Verkehrsunfall, den ein 43-Jähriger verursacht hat, ist am späten Mittwochnachmittag ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstanden. Gegen 17.30 Uhr befuhr er die L1084 in Richtung Auffahrt zur B 19. Beim Linksabbiegen in Richtung Oberkochen missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 41-jährigen Fahrers eines Kleintransporters. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 41-Jährige mit über einem Promille unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb er die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten musste.