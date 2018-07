Nach der heftigen Klatsche im ersten Spiel hat der Tischtennis-Landesligist gegen Lindau-Zech eine bessere Form an den Tag gelegt. Dass ein 8:8 am Ende stand, war als angenehme Überraschung zu verzeichnen.

In den Doppelbegegnungen waren die TVUler noch im Hintertreffen. Heidler/Sis mussten sich klar Ammann/Brüchle geschlagen geben. Ebenfalls unterlag Doppel drei Maier/Michalak in drei Sätzen. Nach fünf langen Sätzen hielten Diehl/Benninger mit ihrem Sieg den Anschluss.

In den Einzeln war es dem starken Abschneiden des vorderen und hinteren Paarkreuzes zu verdanken, dass letztendlich ein Punkt in Unterkochen blieb. Konnte sich Sascha Diehl in seinem ersten Spiel sich in fünf Sätzen durchsetzen, blieb Stefan Benninger ohne Sieg. In der Mitte gingen beide Matches im fünften Satz verloren. Thomas Heidler behielt dabei trotz 2:0-Führung nicht die Oberhand, ebenso erging es Julian Michalak. Die Gewinnserie der Lindauer wurde jedoch vom hinteren Paarkreuz gebrochen. Lazgin Sis setzte sich klar mit 3:0 durch. Einen heftigen Fight lieferten sich Jörg Maier und Ulrich Kunstmann, die fünf Sätze lang furioses Tischtennis lieferten, wobei Maier den glücklichen Schlusspunkt setzte.

Auch im vorderen Paarkreuz fielen die Entscheidungen erst im fünften Satz. Sascha Diehl zeigte gegen Thomas Brüchle ein geniales Spiel. Stefan Benninger gewann sein Match durch puren Kampfgeist. Die Führung von 6:5 für den TVU drehten die Lindauer im mittleren Paarkreuz. Thomas Heidler blieb nach fünf Sätzen der Verlierer, und auch Julian Michalak musste sein Spiel abgeben. Nachdem Lazgin Sis ebenfalls eine Niederlage eingesteckt hatte, erzwang Jörg Maier mit seinem Sieg über Martin Knoblauch das Schlussdoppel.

Dort setzten sich schließlich Heidler/Sis mit 3:1 Sätzen durch und bescherten dem TVU den glücklich Punkt. Am kommenden Wochenende geht es zum TSV Holzheim, der als stärkster Aufsteiger gilt.