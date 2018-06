Trotz des Nieselregens sind am Sonntag 150 gut gelaunte und sangesfreudige Wanderer zur Eröffnung des „Singenden Wanderwegs“ nach Unterkochen gekommen. „Der Aalener Stadtbezirk hat jetzt eine neue Attraktion“, sagte Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle.

Die kleine Feier auf dem alten Sportplatz wurde von der „Kochen Clan Pipe Band“ mit schwungvoller schottischer Musik eröffnet. Der Männerchor des Liederkranzes Unterkochen sang zunächst „Eins, zwei, drei“ und animierte dann mit dem Volkslied „Wir wandern heut’ ins Schwabenland“ zum Mitsingen.

„Singen und Wandern gehören zusammen“, sagte Ortvorsteherin Heidemarie Matzik. Sie freue sich, dass der Eugen-Jaekle-Chorverband für den dritten „Singenden Wanderweg“ Unterkochen ausgewählt habe. Die Strecke entlang des Weißen Kochers bis zum Kocherursprung eigne sich hervorragend. Die Ortsvorsteherin betonte die gute Zusammenarbeit aller an diesem Projekt beteiligten Organisationen und Personen. Am Kocherursprung habe man den Weg hergerichtet und neue Bänke an diesem Juwel aufgestellt.

„Unterkochen hat fast alles: ein neues Wohngebiet, tolle Sportstätten und jetzt auch noch einen Singenden Wanderweg“, betonte Bürgermeister Steidle. Menschen, die singen, hätten mehr Freude und würden länger leben.

Die Vorsitzende des Eugen-Jaekle-Chorverbands, Jutta Mack, dankte besonders Sieger Götz, von dem die Idee für den „Singenden Wanderweg“ stamme. „Liebe Sängerinnen und Sänger, wir sind super auf dem Weg“, sagte Mack. Ein weiteres Grußwort sprach der Bezirksvorsitzende Aalen des Eugen-Jaekle-Chorverbands, Frank Hosch.

Dann begaben sich die Wanderer auf den Weg. Die zwei Kilometer lange Rundstrecke führt vom alten Sportplatz bis zum Kocherursprung und wieder zurück. An insgesamt zehn Stationen sind Tafeln mit Texten von traditionellen deutschen Volksliedern aufgestellt. Diese Texte können mit Hilfe eines QR-Codes auch auf das Handy geladen werden.

Bei der Eröffnung des Wanderwegs ging es recht sangesfreudig zu. Es erklangen beispielsweise „Die Gedanken sind frei“ oder „Wenn alle Brünnlein fließen“ und „Das Wandern ist des Müllers Lust“. An vier Stationen wurden die fröhlichen Wanderer vom Liederkranz Waldhausen, von der Chorvision Oberkochen sowie vom Liederkranz Niederstotzingen und vom Männergesangverein Röthardt musikalisch begrüßt. Die Chöre und Wanderer sangen auch gemeinsam.

Der „Singende Wanderweg“ in Unterkochen lädt bis zum 31. Oktober zum fröhlichen Singen und Wandern ein.