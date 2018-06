Unbekannte beschädigen mutwillig Auto.

Unbekannte haben bereits am Mittwochmorgen, 6. Juni, ein Auto stark beschädigt, das in einem Hofraum am Rathausplatz abgestellt gewesen ist. Der mutwillig angerichtete Schaden wurde auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Als möglicher Tatzeittraum kommt die Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Frage, eine nähere Eingrenzung ist laut Polizei bislang nicht möglich. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen und sucht Zeugen, die in der fraglichen Nacht Beobachtungen gemacht haben, die mit der Straftat in Verbindung stehen können.