Gastgeber TV Unterkochen hat das Senioren-Mannschafts-Pokalturnier in Unterkochen gewonnen. Sowohl im Wettbewerb der Klasse S 40 als auch in der Ausspielung der S-50-Mannschaften hieß der Sieger TV Unterkochen.

Durch verschiedene Umstände (Terminüberschneidungen oder Vereinswechsel) hatte das Turnier nicht die erhoffte Resonanz. So kam es in der S-40-Klasse gleich zum Endspiel zwischen dem TV Unterkochen und der TSG Hofherrnweiler. Durch Siege von Klaus Leinmüller und Jürgen Groß und der erwarteten Niederlage von Harald Göhringer gegen Unterkochens Spitzenspieler Thomas Heidler ging Außenseiter Hofherrnweiler überraschend mit 2:1 in Führung. Den zweiten Durchgang und die Doppel entschieden Heidler, Manfred Mauer und Andreas Bachmaier für den Favoriten jeweils Viersatzspielen für sich und holten den S-40-Pokal nach Unterkochen.

Im Wettbewerb der S-50-Senioren gingen mit TV Unterkochen I und II (S 60), TSG Hofherrnweiler und TSV Adelmannsfelden vier Mannschaften an den Start. Hier wurde im Modus Jeder gegen Jeden gespielt. In der ersten Runde setzte sich Hofherrnweiler durch Siege von Uli Leinmüller, Reinhard Tomschi, Peter Gorschlüter und dem Doppel Tomschi/Gorschlüter mit 4:2 gegen Unterkochen II durch. Für Unterkochen gewann zweimal Bruno Thome. Beim 4:2 von Unterkochen erster Mannschaft über Adelmannsfelden punkteten für den Favoriten Gunter Mager (2), Uwe Knobloch und Knobloch/Diehl. Armin Hofmann und Klaus Prügner gewannen für Adelmannsfelden.

Im zweiten Durchgang siegte Unterkochen gegen Hofherrnweiler mit 4:1 (Punkte: Peter Dostal, Knobloch (2), Knobloch/Diehl). Den Ehrenpunkt holte Gorschlüter. Adelmannsfelden gewann durch Siege von Paul Bareis, Hofmann, Prügner und Hofmann/ Bareis mit 4:0 gegen die U-60-Mannschaft aus Unterkochen.

In der dritten Runde war Unterkochen I seiner zweiten Mannschaft überlegen und sicherte sich den U-50-Pokal. Im Kampf um Platz zwei schlug Adelmannsfelden die TSG Hofherrnweiler glücklich mit 4:3. Für den Zweiplatzierten siegten Hofmann (2), Prügner und Bareis. Die Punkte für Hofherrnweiler zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung holten Tomschi, Gorschlüter und das Doppel Tomschi/Gorschlüter.