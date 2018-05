„Farbe bewegt“ – unter diesem Thema steht derzeit eine Kunstausstellung von Anke Fürderer im Rathaus in Unterkochen. In der Tat sind es kräftige Farben, die den 16 Bildern eine besondere Note verleihen.

„Wir kommen heute in den Genuss von Kunst und Musik“, sagte Unterkochens Ortsvorsteherin Heidemarie Matzik bei der Vernissage am Sonntag. Sie meinte damit die klassischen Weisen eines Quartetts der Musikschule Aalen unter der Leitung von Pia Geiger und die Kunstwerke von Anke Fürderer. Die Künstlerin habe in beeindruckender Weise ihre Ideen in Bilder umgesetzt. Die Exponate seien inspirierend und brächten Schwung in den Alltag.

Die in Überlingen am Bodensee lebende Anke Fürderer betonte, dass sie bereits im Alter von zehn Jahren eine Ausstellung konzipiert habe. Damals noch geprägt von Kohlezeichnungen. Mit der Zeit habe sich ihre künstlerische Entwicklung immer mehr weg von Linien und Formen hin zu Farben bewegt. Ihre Bilder hätten keine Titel, um dem Betrachter genügend Freiraum für eine individuelle Interpretation zu lassen, sagte Fürderer. Obwohl bei den Kunstwerken kräftige Farben wie Blau, Rot und Gelb dominieren, sind auch Formen zu erkennen. So spiegelt sich in einigen Bildern die Weite und die Schönheit des Bodensees wider, in anderen sind Menschen dargestellt. Insgesamt ist es eine von abstrakten Elemente geprägte Ausstellung, deren Besuch sich lohnt.

Die Kunstwerke im Rathaus Unterkochen können bis Ende August zu den üblichen Öffnungszeiten besichtigt werden.